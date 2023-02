Qué tienen en común celebridades como Kim Kardashian, Rosalía, Guillermo del Toro y J.Lo? Que les gusta bajar al ruedo y agarrar al toro por los cuernos, mejor dicho, conectar con millones de seguidores manejando por su cuenta sus redes sociales. Siempre encuentran tiempo para compartirles un pedacito de sus vidas fuera de los sets y escenarios. Así se hacen sentir cercanos e interactúan en tiempo real.

ROSALÍA

“Yo manejo mis propias redes sociales”, dijo la cantante española en entrevista con el youtuber Jaime Altozano. Si algo la caracteriza es su sencillez y que le encanta estar en contacto directo con sus fans. En sus conciertos,

baja del escenario para cantar con ellos, y cuando anda en la calle,

si le piden fotos o autógrafos, la intérprete de “Con Altura”

no lo duda y se detiene a conversar.

@rosalia

GUILLERMO DEL TORO

Al aclamado cineasta mexicano le gusta manejar sus redes sociales para apoyar e impulsar al nuevo talento. En 2018, el tapatío becó a tres jóvenes para que estudiaran una maestría en artes: Animación de Personajes y Realización de Cine Animado, en la Escuela de Imagen Goblins, en Francia.

@gdtreal

TAYLOR SWIFT

Aunque cuenta con dinero de sobra para pagarle a todo un equipo de social media, la cantante prefiere ofrecerles consejos a sus seguidores sin intermediarios.

“Yo soy la única persona con mi contraseña. Una de las cosas más importantes acerca de las redes sociales es saber cuándo desconectar tu teléfono y disfrutar tu vida”, dijo la intérprete de “I Knew You Were Trouble” a Vogue.

@ taylorswift

BÁRBARA DE REGIL

En repetidas ocasiones, la protagonista de la serie Rosario Tijeras ha dicho que es la única que maneja su Instagram, donde comparte rutinas de ejercicios, frases motivacionales y obras de caridad. Aunque tiene Twitter, no le gusta mucho porque recibe mucho “hate” debido a sus polémicos comentarios sobre la vida fitness. “La burla es el único medio que toma el ignorante acomplejado... PARA SENTIRSE SABIO”, tuiteó una vez.

@barbaraderegil

KIM KARDASHIAN

No es un secreto que a través de sus redes sociales la socialité continúa construyendo su marca, por lo que se encarga de manejarla personalmente, según le dijo a Vanity Fair. La protagonista del reality show Keeping Up With The Kardashians supo crear su imperio y dio una cátedra sobre marketing digital durante la conferencia Forbes Women’s Summit, organizada en Nueva York.

@ kimkardashian

JENNIFER LOPEZ

“La Diva del Bronx” suele hacer un hueco en su agenda para comunicarse con sus fans. Sin embargo, en noviembre pasado borró todas sus fotos y cerró sus cuentas. Su ausencia en el mundo virtual generó especulaciones como una pelea con su esposo, Ben Affleck, o un posible hackeo, pero reapareció el Día de Acción de Gracias para publicar la portada de su disco This Is Me... Now.

@jlo

CHRISSY TEIGEN Y JOHN LEGEND

La modelo Chrissy Teigen y su marido, el cantautor Jonh Legend, se han convertido en los reyes de las redes. La mayor parte del día comparten contenido para interactuar y hacer reír a sus seguidores.

Acostumbran responder todo tipo de preguntas, incluso si llegan a resultarles

incómodas.

@ johnlegend

MARÍA LEÓN

La ex vocalista de Playa Limbo se mantiene cerca de su fandom, ya que la mayor parte del tiempo responde comentarios y mensajes.

Es muy activa en TikTok y comparte su pasión por el pole dance.

Tiene una perrita llamada Mikaela, le creó una cuenta en Instagram y ya hasta tiene 12 mil seguidores

@ sargentoleon

Para saber

Mundo conectado Según Digital News Report 2022, del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo:

+ Facebook es la plataforma social más utilizada en el mundo.

+ El número de usuarios en redes sociales equivale a más del 58 por ciento de la población global.

+ En promedio, cada día las personas pasan dos horas y 27 minutos conectadas a las redes sociales.

+ TikTok se convirtió en la plataforma de más rápido crecimiento el año pasado.