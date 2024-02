Sin hombres en la vida de Laura Flores

Monterrey, México.- A sus 60 años, y luego de cinco divorcios, Laura Flores toma la decisión de no volver a meter a ningún hombre a su casa por respeto al espacio de sus hijos, aunque no está cerrada al amor.

En marzo de 2023, a cuatro años de casada con Matthew Flannery, constructor de profesión, Flores anunció su divorcio.

"Ya perdí la cuenta... creo que fue el quinto, perdón que me ría ¡Dios mío!, me debería de dar vergüenza. Yo he creído en el amor, pero en fin", expresó la actriz sobre sus ex maridos.

Por ahora está soltera y tranquila, pero cuando su hijo Patricio vaya a la universidad, dijo, abrirá las puertas a una posible relación.

"Si me volviera a casar sería cuando todos mis hijos vuelen y exista un ser humano divino que me lleve a su hogar y a su entorno. Yo no voy a meter a nadie en el entorno de mis hijos. Eso es algo que yo les prometí: hasta aquí llegamos a nivel de meter a una persona a casa", compartió.

"Nosotros tenemos una dinámica familiar que no está para ajustarse a un tercero, cuarto o quinto".

Flores es una mujer activa: actualmente graba la telenovela Tu Vida Es Mi Vida y es parte de la obra Hijas de su Madre, que está de gira por México.

"Hay que mantenernos en el peso ideal, saludables. Hacer ejercicio es la clave del éxito para tener mayor funcionalidad con los años", dijo.

El primer esposo de Flores fue el cantante y compositor uruguayo Sergio Fachelli, con quien tuvo un matrimonio de tres años; después, se casó con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán; la relación sólo duró cuatro meses.

De su matrimonio con el empresario José Ramón Diez nacieron sus dos hijos: María y Patricio. El amor le duró cinco meses junto a su cuarto marido, el ingeniero aeronáutico Eduardo Fonseca.

Y como creyó que no habría "un quinto malo", Flores le dio el sí a Matthew Flannery. Estuvieron juntos cuatro años.