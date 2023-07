Sin final feliz

Los actores sindicalizados de Hollywood, al borde de una huelga, han acordado permitir una intervención de última hora de mediadores federales, pero dicen que dudan que se llegue a un acuerdo antes de la fecha límite de negociación a última hora del miércoles.

"Estamos comprometidos con el proceso de negociación y vamos a explorar y agotar todas las oportunidades posibles para llegar a un acuerdo, sin embargo, no estamos seguros de que los empleadores tengan ninguna intención de negociar hacia un acuerdo", dijo el Screen Actors Guild - American Federation of Radio and Television Artists en un comunicado el martes por la noche.

Si no se llega a un acuerdo con la Alianza de Productores Cinematográficos y Televisivos, los actores podrían sumarse a la huelga del Sindicato de Guionistas de América y paralizar el proceso de producción, ya de por sí ralentizado. Las partes acordaron una prórroga antes de la fecha original de vencimiento del contrato, el 30 de junio, fijándola para el miércoles a las 23.59 horas.

El creciente pesimismo en torno a las negociaciones pareció convertirse en abierta hostilidad cuando SAG-AFTRA emitió un comunicado el martes por la noche.

Se produjo en respuesta a un informe en Variety que un grupo de directores ejecutivos de Hollywood había sido la fuerza detrás de la solicitud de mediación, que el sindicato dijo que se filtró antes de que sus negociadores fueron informados de la solicitud.

La AMPTP declinó hacer comentarios a través de un representante. No está claro si los mediadores federales han aceptado participar, pero una intervención de este tipo requeriría presumiblemente más tiempo que las horas que quedan en el contrato.

"La AMPTP ha abusado de nuestra confianza y ha dañado el respeto que les tenemos en este proceso", dice el comunicado de SAG-AFTRA. "No nos dejaremos manipular por esta cínica estratagema para urdir una prórroga cuando las empresas han tenido tiempo más que suficiente para llegar a un acuerdo justo".

Los temas sobre la mesa en las conversaciones incluyen el salario residual y la amenaza del uso no regulado de la inteligencia artificial.