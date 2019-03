¿Sin boleto para ir al Tecate Supremo?

A menos de una semana de la celebración del festival más indomable de la frontera: el Tecate Supremo, Apodaca Group, OCESA y El Diario de Juárez te invitan a que vivas la experiencia musical de este gran evento.

Si aún no has conseguido tus boletos y no está en tus planes perderte la serie de conciertos que ofrecerán 16 artistas en el Parque El Chamizal el próximo 6 de abril, corre a comprar la versión impresa de El Diario de Juárez, ahí encontrarás la convocatoria y las bases. Esta es tu última oportunidad para no quedarte fuera, ¿qué esperas?.

Tecate Supremo 2019

• Parque El Chamizal

• Sábado 6 de abril de 2019

• Boletos a la venta en Don Boletón (ubicadas en el Blvd. Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y a través de la página www.donboleton.com

• Costo: 800 y mil 675

(más cargos por servicio)