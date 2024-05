Sigue vigente 'Un Día Sin Mexicanos' de Sergio Arau

Ciudad de México.- En 1994, el gobernador republicano Pete Wilson buscaba reelegirse en California promoviendo la Ley 187, que proponía negar a los indocumentados, especialmente a los mexicanos, educación pública, servicios médicos y sociales.

"El cine mexicano también ha ocupado grandes lugares en EU. Ahora hay hasta productores y directores que ganan los premios más importantes de aquí. Hay un nivel impresionante".

Es en ese contexto, y ante los altos índices de discriminación que se vivían, que nació la película Un Día Sin Mexicanos, dirigida por Sergio Arau, y quien la proyectará este miércoles en la Cineteca Nacional a 20 años de su estreno.

"Envejece dignamente, se entiende muy bien, sigue vigente. Estoy muy orgulloso de que esté en la Cineteca porque es un lugar precioso, cada función está bien cuidada y el cine mexicano ahí luce mejor", dijo Arau en entrevista.

El hijo del también director Alfonso Arau advirtió que muchas cosas han cambiado desde entonces, como el hecho de que los mexicanos ocupan espacios más importantes en EU. Pero, lamentablemente, la discriminación permanece.

"En Estados Unidos sigue la discriminación, es incluso parte de su cultura y de su ADN. Lo que siento que ha cambiado y que ha ayudado es la tecnología y las redes sociales, hay mucha más información. Algo que he notado mucho es cómo ahora somos más conscientes del tema de las remesas, hace 20 años eso era diferente.

"Ahora hay mexicanos en puestos muy importantes en Washington, en el Pentágono, en la policía, en las escuelas, en las universidades, en el cine, por supuesto. Si ahora desaparecieran todos los mexicanos, los americanos en serio se pondrían a llorar", resaltó.

Cuando se estrenó, en mayo de 2004, fue la película nacional más taquillera del año y la última del actor Eduardo Palomo. Narra la historia de cómo los estadounidenses se enfrentan a un día donde los mexicanos simplemente desaparecen, dejándoles un caos en su vida cotidiana y con un político que quiere sacar provecho de la situación.

"Toda la idea nació con Yareli, mi esposa, cuando me fui a vivir con ella a San Diego. Ahí me tocó una etapa muy fea contra la migración, y siendo un recién llegado me deprimí muchísimo. Primero hicimos un cortometraje al que le fue muy bien en festivales, después vinieron los productores de Amores Perros y dijimos que con todo gusto (hacíamos un largo)", recordó Arau.

El rockero ahora se encuentra en negociaciones con Sony para desarrollar una serie basada en el filme.

"Me urge dirigir y tenemos varios proyectos en puerta. Hay mucha tela de donde cortar porque cuando se hizo la cinta era pensar que esta gente se quedaría sin jardinero, sin nana, pero ahorita es muy diferente, porque se quedarían sin el director del hospital más importante, por ejemplo, entonces hay mucho que contar", remató.