Sigue mala racha de Disney

La fábula musical animada sobre la estrella de los deseos que tantos personajes de Disney han pedido a lo largo del siglo de historia del estudio, no logró convertirse en la elección de facto para las familias en Acción de Gracias. “Wish” se estrenó en tercer lugar con 31,7 millones de dólares durante los cinco días de vacaciones, muy lejos de los festines de Disney en el Día del Pavo.

Tal vez el Rey Magnífico, el villano de la película (al que pone voz Chris Pine), tenga secuestrados los deseos de los ejecutivos de Disney.

En lugar de recuperar la magia del estudio, “Wish” se une a una larga lista de estrategias de 2023 de bajo rendimiento, como “The Marvels”, "Indiana Jones y el llamado del destino”, “La mansión encantada” y “Ant-Man y la avispa: Quantumania”.

Pocos logros

Este verano, “La Sirenita” no fracasó del todo con 569 millones de dólares en todo el mundo, pero no se acerca ni de lejos al umbral de los mil millones de dólares que las anteriores adaptaciones de acción real de Disney (como “El Rey León” o “La Bella y la Bestia”) superaron con facilidad. Y aunque “Elemental” terminó con 495 millones de dólares en todo el mundo, mucho más fuerte de lo que su decepcionante fin de semana de apertura habría sugerido, Pixar no ha recuperado su antigua gloria después de que el público fuera entrenado para verla en Disney+.

El único éxito sin paliativos de Disney en 2023 ha sido “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, que se estrenó en mayo y generó unos saludables 845 millones de dólares en todo el mundo. E incluso entonces, los analistas esperaban que la épica conclusión de la trilogía de James Gunn sobre inadaptados intergalácticos se acercara a los mil millones de dólares, o al menos terminara la serie en lo más alto.

Sin un éxito de taquilla arrollador en el grupo, es la primera vez desde 2014 (a excepción de los años 2020 y 2021, afectados por pandemias) que Disney no ha lanzado un estreno de mil millones de dólares.

Sigue siendo líder

A medida que el negocio de los cines se recupera de la pandemia, así como de las huelgas que empujaron a varios grandes éxitos de taquilla hasta 2024 y más allá, todos los estudios se han visto obligados a lidiar con una taquilla mundial en contracción. Y aunque Disney no tiene una de las tres películas más taquilleras del año - esos puestos pertenecen a “Barbie” y “La película de Super Mario Bros.”, aún tiene cuatro de los 10 estrenos más taquilleros en todo el mundo.

Ningún otro estudio tiene más de dos. Algunos de los éxitos modestos o fracasos rotundos de Disney se clasificarían como éxitos rotundos para sus rivales. “No es sólo Disney; los demás estudios también han sufrido reveses en este mundo pospandémico”, afirma Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations.

Dicho esto, los descalabros de Disney son sin duda los más prolíficos si se tiene en cuenta dónde están ahora frente a dónde estaban. ¿Y dónde estaban? En el trono de la taquilla. Casi intocables. ¿Y ahora? Los analistas creen que se puede culpar a varios factores, como la dependencia de Disney+ en la era de las pandemias, las deficiencias creativas y una excesiva dependencia de marcas que en su día fueron populares.