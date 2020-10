Sí se casó Ninel Conde

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Contra viento, pandemia del coronavirus y la amenaza de suspensión de la recepción que tenía planeada, Ninel Conde sí se casó este miércoles con el empresario Larry Ramos.

La cantante finalmente unió su vida a la de su prometido en una ceremonia que se realizó en un exclusivo fraccionamiento ubicado en Atizapán de Zaragoza.

La celebración se tuvo que desarrollar ahí, luego que la Alcaldía Miguel Hidalgo informara que por las medidas sanitarias, la cantante no debía realizar su enlace matrimonial en el Museo Casa de la Bola, como lo tenía planeado.

Pese a que las flores, cristalería, mobiliario y el banquete ya estaban instalándose en el Museo, alrededor de las 16:00 horas del miércoles, todo fue desmantelado y trasladado a la nueva sede del enlace.

"La Alcaldía Miguel Hidalgo realizará las diligencias necesarias para lograr que se respeten los lineamientos sanitarios del semáforo naranja establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; reiterando que hasta el momento no se ha autorizado la reapertura de salones ni jardines de fiestas para eventos", dijo la Alcaldía en un comunicado.

En medio de un operativo de seguridad que resguardaba el fraccionamiento, alrededor de las 21:00 horas, comenzaron a llegar los invitados al lugar, entre ellos, el productor Alejandro Gou.

Se dice que Sofía, la hija que Ninel tuvo con Ari Telch, también fue participe del festejo.

No obstante, los vecinos del fraccionamiento no estaban de acuerdo con la boda que, de acuerdo con el apoderado legal del fraccionamiento, Víctor Gallegos Estrada, contaba con menos de 50 invitados.

"Es una fiesta de carácter privado, únicamente nos informan cuántos invitados ingresan aproximadamente, se les apercibe sobre la contingencia que hoy en día existe y, pues bueno, ya es una decisión de ellos (la reunión).

"Nosotros no podemos cancelar, no nos podemos involucrar. Les hablo en carácter de una asociación, como los que controlamos el tema de los accesos y que hacemos valer el reglamento del fraccionamiento. Ya el tema de seguridad pública y del municipio no nos corresponde", dijo Gallegos a los medios reunidos a fuera del lugar.