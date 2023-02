Show aéreo en espectacular presentación de Rihanna en el Super Bowl LVII

Ciudad Juárez.- En punto de las 19:30 horas de México y al ritmo de su icónico tema "Bitch Better Have My Money", Rihanna se adueñó del State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo.

La ganadora de nueve premios Grammy hizo su muy esperado regreso a los escenarios, luego de cinco años alejada de los mismos, en el Super Bowl LVII de este domingo, con un espectáculo de poco más de 12 minutos que resaltó su trayectoria musical e hizo énfasis en sus más grandes éxitos.

Para su momento de gloria a la mitad del juego entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, la superestrella de 34 años lució un atuendo rojo de pies a cabeza, incluido un jumpsuit con cremallera y un bra ceñido estilo bandeau brillante, combinado con zapatillas Salomon en el mismo tono cálido.

Rihanna comenzó su actuación en los aires, sobre una de siete plataformas que flotaron sobre el campo gracias a cables reforzados. En las otras seis, bailarines vestidos de blanco, igual de pies a cabeza, la siguieron en coreografías elaboradas.

La cantante arrancó su show masajeándose su barriga, al igual que lo hizo Beyoncé en su show del Super Bowl hace unos años, lo que provocó rápidamente especulaciones en redes sociales de que podría estar embarazada de su segundo hijo con su pareja A$AP Rocky. Su primer bebé nació apenas el pasado 13 de mayo.

"Yo todo el show analizando si Riri está embarazada o no", "Yo tratando de descifrar si Rihanna está de nuevo embarazada" y "Yo adivinando si Rihanna está embarazada o no ha ido al baño", fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en redes y que provocaron que hashtags como #EMBARAZADA se hiciera virales.

La plataforma en la que estaba suspendida luego descendió hacia el campo, donde se unió a otro grupo de poco más de 40 bailarines vestidos de blanco en el escenario desplegado, que se extendió en vertical con dos niveles: uno central, donde posteriormente se presentó una banda de cuatro músicos y un par de coristas, y otras laterales que servían como pasarela.

"Where Have You Been", "Only Girl", "We Found Love", "Work", "Wild Thoughts" y "Strip Clubs n Dollar Bills" fueron algunos de los grandes éxitos de su carrera que comprendieron el setlist de la cantante. Y aunque casi no bailó las coreografías elaboradas al lado de su séquito, en esta última canción Rihanna sorprendió con un poco de "perreo".

Esta acción dio la bienvenida a un grupo mayor de bailarines, alrededor de 60 más, que llenaron el resto del campo para acompañarla en "All of the Lights" y "Run This Town", donde finalmente ella se posicionó al centro del escenario para cantar junto a sus músicos.

Segundos antes, aprovechó una pausa entre rola y rola para retocar su maquillaje frente a la camara, aplicándose su Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder de su marca de belleza Fenty Beauty. Su labial rojo profundo, que resaltó su boca y sonrisa durante el show, también fue un producto de su compañía.

Esta es la primera vez que Rihanna actúa en televisión en vivo desde 2018, cuando se unió a DJ Khaled en el escenario de los Grammys para cantar Wild Thoughts.

La superestrella, que nació como Robyn Rihanna Fenty, no ha lanzado un álbum en solitario desde enero de 2016. Su única música en los últimos siete años llegó en octubre pasado, cuando lanzó "Lift Me Up" en homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, para la película de Marvel Black Panther: Wakanda Por Siempre, que le valió una nominación al Óscar.

Jay-Z, quien desempeñó un papel fundamental en la obtención de un contrato discográfico para la cantante, fue visto en el campo con su hija Blue Ivy, a quien comparte con su esposa Beyoncé, y el rapero Lil Uzi Vert. Paul McCartney, quien colaboró con Rihanna y Kanye West en el sencillo "FourFiveSeconds", fue visto con su esposa Nancy Shevell en un palco.

Para la parte final de su acto, Rihanna cantó dos de sus rolas más emblemáticas, de nuevo en la plataforma aérea y ahora con una enorme gabardina roja: "Umbrella", que fue acompañada por un despliegue de pirotecnia, y "Diamonds", con la que dejó en claro que no necesitaba invitados especiales para electrizar y conquistar al público del Super Bowl.

La artista sorda Justina Miles fue la encargada de brindar la interpretación en lenguaje de señas del espectáculo de la barbadense, quien llevaba varios años alejada de la industria musical.