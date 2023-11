Sharon Stone fue acosada por exdirector de Sony Pictures

Ciudad de México.- La actriz Sharon Stone aseguró que fue acosada sexualmente por un ex director de Sony Pictures, quien la habría citado en las oficinas de los estudios a finales de la década de los 80, antes de que su carrera artística despegara.

La situación fue revelada por la modelo durante una entrevista en el programa de SiriusXM, Let's Talk Off Camera, donde la estrella de Casino se prestó a hablar sobre este caso por primera vez.

En el audio de la entrevista, citado por el medio The Wrap, la actriz recordó el atuendo que había seleccionado para la reunión, con el cual se sentía lista para conocer los pormenores que le esperaban en su carrera, sin embargo, la situación se volvió oscura por lo que ocurrió después.

"Llevaba mi chaqueta Ralph Lauren, mi falda vaquera con un olán en la parte inferior y mis botas de vaquera, y estaba muy emocionada de usar mi conjunto especial y conocer al director de Sony. Cuando llegué a su oficina me encontré con, ya sabes, allá por los años ochenta, un sofá que estaba básicamente en el suelo.

"Eran esos sofás gigantes muy bajos y mis rodillas estaban casi alrededor de mi cuello, por supuesto porque soy muy alta. Mientras él estaba paseando por la oficina. Y decía 'oh, es verdad lo que dicen de ti, eres la más hermosa. No hemos visto a nadie como tú en décadas. Todo el mundo habla de ti y te mira. Eres tan inteligente y hermosa... y ese cabello'... Luego él se me acercó, se puso justo frente a mí y dijo: 'Pero primero... ' y me sacó el pene en la cara", contó la actriz.

Stone dice que no sabía cómo reaccionar ante el hecho, por lo que terminó llorando y riendo, causando que el directivo se alejara de ella. Posteriormente, narra que una secretaria le pidió salir de la oficina, sin dar más detalles.

"Comencé a reír y llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía qué hacer. Entonces, por supuesto, se quitó y se fue por una puerta detrás de su escritorio, no supe qué hacer", relató.

Sobre estos hechos, Stone reflexionó que ésta fue una de las tantas ocasiones en que vivió ese tipo de acoso, sobre todo en el ascenso de su carrera.

"He estado en este negocio durante 40 años... Lo he visto todo", dijo.

Sharon Stone forma parte del movimiento #MeToo, el cual se ha caracterizado por las denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood, que han salido a la luz a raíz de las acusaciones contra el ex productor de cine Harvey Weinstein.