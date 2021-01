Serie de Harry Potter, ¿realidad o mentira?

Ciudad de México— Harry Potter ha causado revuelo este lunes en redes sociales ya que varios medios afirman que Warner Bros. y HBO Max están preparando un serie basada en su universo mágico, aunque otras publicaciones han asegurado lo contrario.

The Hollywood Reporter y Variety aseguraron que el proyecto se encuentra en sus primeros bosquejos, por lo que la productora y su plataforma de streaming aún están explorando qué rubo podrían darle a la serie.

Se informó que el proyecto podría ser o una adaptación directa de la saga, sobre la cual ya estrenaron ocho películas más la saga fílmica precuela de Animales Fantásticos, o un spin-off inspirado en el mundo donde se desarrolla la historia.

No obstante, The Wrap y The New York Post indicaron que HBO Max negó que se esté alistando un proyecto televisivo sobre Harry Potter, y que todo lo que se ha dicho al respecto es una falacia.

"No hay una serie sobre Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaming", se lee en el comunicado.

De Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001) a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, que protagonizó Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine.

El mundo del famoso niño mago se extendió más allá de la trama central con las películas de Animales Fantásticos: Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (2016) y Animales Fantásticos: los Crímenes de Grindelwald (2018).

El año que viene está previsto que se estrene la tercera película de esta franquicia, que tiene al actor Eddie Redmayne al frente del reparto.