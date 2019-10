Sergio Mayer sale en defensa de Sarita: 'es buena gente', afirma

Después de que Sergio Mayer fuera acusado de hacer un mal manejo de las regalías de José José, el diputado y esposo de Issabela Camil volvió a generar polémica al afirmar que Sarita es buena persona.

Aunque Sarita ha fungido como la villana en el luto y el duelo por el descenso del cantante gracias a sus mentiras y el trato poco cortés que les ha dado a sus hermanos José Joel y Marysol, el diputado señaló que Sarita no es una mala persona como algunos medios la han hecho quedar.

Y es que, según Mayer, la hija menor de José José no es una mala persona e incluso ella ayudó para que los restos de su padre llegaran a México.





"No juzguen. Quizá esto no lo saben, si alguien abogó para que a fin de cuentas la mitad de las cenizas fueran para México fue Sarita chica. Porque Sara mamá ya había dicho que no mandaba cuerpo, cenizas ni nada. Y si alguien concilió para que esto se llevara a cabo esto fue Sarita. Y esto nadie lo ha dicho, incluso ella’, aseguró el político y actor.





Por otro lado, Mayer afirmó que los tres hijos del cantante tenían el mismo derecho a querer velar a su padre y por ello encuentra correcto las exigencias de José Joel y de Marysol.