Será una ‘Noche de trazos y letras’

Una velada de pinturas coloridas y lectura en voz alta se prepara en ‘Noche de trazos y letras’ que se llevará acabo en Alianza Francesa el próximo viernes 13 de diciembre a las 7 de la tarde.

Los protagonistas del evento son la escritora chihuahuense Ruby Myers, quien con su particular voz compartirá sus más recientes obras: Contubernio, Calendario para las golondrinas, y Entre café y jazmines; y el artista plástico español Marcial Cruces con la exposición pictórica ‘Alquimia de amor’.

Alquimia de amor contendrá un total de 15 pinturas de acrílico sobre lienzo que abordan la belleza de los rostros femeninos, de las que 5 se expondrán por primera vez; y la obra más grande mide un metro y medio.

“Desde que llegué aquí, he comenzado a pintar cuerpos femeninos. Porque, mi especialidad o lo que mejor se me da es la pintura de retratos y la figura femenina me da mucho juego. Me permite adornar más los fondos con color, y textura”, menciona Marcial Cruces, quien lleva más de 3 años viviendo en la frontera.

“Lo principal que yo quiero mostrar en ellos es la belleza. Mis cuadros son aptos para todo tipo de público, no llevan ningún desnudo, es mostrar lo bonito de lo femenino sin necesidad de desnudar a la mujer, para mí eso es lo más importante”, dice.

Las pinturas de Cruces estarán en exhibición hasta enero del próximo año, y la entrada será libre. El montaje de la exposición estará a cargo de la promotora artística Dora Elena Delgado Barraza.





Sobre el pintor





El artista plástico Marcial Cruces nació en Andalucía, España en 1993. Es licenciado en Bellas Artes por parte de la Universidad de Sevilla. Ha sido reconocido por el Premio Local de Pintura Bollullos del Condado (1979), y el Premio Nacional de Pintura de Fundación Caja Huelva en 1998.

Radica en Ciudad Juárez desde hace cuatro años. Brinda clases de dibujo en el Colegio Américano, y clases de pintura en su propio estudio. Ha tenido la oportunidad realizar 14 exposiciones individuales en distintos recintos de España, México y Estados Unidos.

“Yo quería mostrar mi arte fuera de mi país. Me ofrecieron venir a México, a esta ciudad y me pareció buena idea. Decidí quedarme porque al ser frontera me permitió darme a conocer en dos países a la vez”, menciona Marcial Cruces.





Noches de Trazos y letras

Alianza Francesa

Viernes 13 de diciembre

Entrada Libre