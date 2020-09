Será una gala en pijama

Las alfombras rojas son cosa del pasado. Hoy, los premios Emmy cambiarán las reglas de la entrega de galardones en Hollywood al transmitir una ‘gala’ sin mucha gala… una en la que la informalidad y espontaneidad serán lo único seguro.

Toda la ceremonia de la septuagésima segunda edición de los premios que reconocen a lo mejor de la industria de la televisión se reinventó. En esta ocasión, los nominados atenderán al evento de forma ‘virtual’ desde sus casas para mantener la sana distancia.

Sólo Jimmy Kimmel, el presentador de la premiación, y algunas celebridades como Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, D-Nice, Patrick Stewart y Oprah Winfrey, se presentarán en la gala desde el Microsoft Theater de Los Angeles. Claro, sin audiencia.

“Lo que hemos intentado hacer es convertirlo en algo divertido. No es convencional. No está escenificado”, dijo Ian Stewart, productor de los Emmy, en entrevista con The Associated Press.

Para que la transmisión a las seis de la tarde por ABC funcione, se desplegaron 130 unidades de grabación –cámaras de alta gama, iluminación y micrófonos– entre los nominados, quienes se encuentran en 10 países y 20 ciudades, incluidas Los Angeles, Nueva York, Toronto, Tel Aviv, Londres y Berlín.

Además, los productores dieron a conocer que se fabricaron pijamas personalizadas por si los nominados prefieren utilizar una en lugar de lo que tradicionalmente vestirían en una alfombra roja. Aun así, cada celebridad es libre de vestir como mejor le parezca, hasta lo más “extraño y divertido” de su armario.

Respecto a la revelación de los ganadores, se explicó que cuando se dé a conocer el resultado en cada categoría, los galardonados darán sus discursos mediante una llamada en la plataforma Zoom.

“Si el hijo de alguien toma el control del micrófono inesperadamente y, de repente, es la estrella del programa, vamos a dejar que eso suceda”, aclaró Reginald Hudlin, productor ejecutivo de los Emmy, y reveló que un nominado les comentó acerca de la posibilidad de incluir a su perro en la transmisión.

La competencia no cambia

Aunque la pandemia del Covid-19 orilló a los productores a cambiar toda la ceremonia, la competencia de este año es igual de interesante que la de ediciones anteriores.

La miniserie ‘Watchmen’ de HBO es la favorita y más nominada, seguida por las series ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Succession’, ‘Ozark’ y ‘The Mandalorian’.

Sin embargo, y pese a que la producción preferida es de HBO, Netflix lidera la ceremonia con más nominaciones, seguida por NBC, ABC y FX.

Premios Primetime Emmy

Septuagésima segunda edición

A través del canal ABC

Hoy domingo 20 de septiembre

6:00 p.m.