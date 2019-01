Será Paty Manterola juez en programa de talento

Ciudad de México— Virtuosos de todo el mundo se enfrentarán entre sí después del Súper Tazón en el estreno del programa de la CBS The World's Best, que busca a la persona con más talento en el entretenimiento.

Músicos, actores, bailarines y hasta artemarcialistas tendrán que convencer al jurado compuesto por Drew Barrymore, RuPaul y Faith Hill, además un panel de 50 expertos internacionales entre los que está la cantante y actriz Patricia Manterola.

"El talento que me tocó ver ahí no lo puedo describir, son los mejores en sus áreas. En algún momento lloré de emoción porque hay gente impresionante, como un registro de voz único que antes sólo Freddie Mercury había podido alcanzar.

"También había un multiinstrumentista que me puso la piel chinita, por hablar de mi área musical. Los participantes vienen de todos los rincones del mundo, algunos que ya han estado en programas y otros son descubrimientos nuevos", adelantó Manterola en entrevista exclusiva.

Por su práctica como conductora del programa de concursos El Show de los Sueños, Manterola se sintió cómoda al hacer observaciones sobre actuación y canto, con lo que buscó potenciar el talento durante los 10 episodios.

"Siempre enaltezco lo positivo. Aunque menciono lo negativo, no le doy mucha importancia. Mis comentarios fueron para resaltar lo valioso y decir lo que se podía mejorar, pero había otros expertos que se fueron con todo contra lo negativo", contó.

Manterola además hará su regreso al teatro después de 21 años con su participación en algunas fechas de la obra Divinas, con la que arranca el jueves en una función en el teatro Galerías de Jalisco.

"Fue un reto interesante porque los monólogos que yo hago son de dos mujeres completamente opuestas a mi filosofía de vida: una no quiere ser madre y la otra odia todo en la vida.

"Además mi músculo de la memoria a corto plazo era el que usé los últimos 20 años en televisión", comentó la protagonista de la serie Renta Congelada.