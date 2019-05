¿Será igual el final de Game of Thrones en los libros?

Estados Unidos— Después de ocho temporadas y un total de 73 capítulos, Game Of Thrones terminó. Y, aunque no ha gustado a todos, el desenlace de la ficción televisiva ha dado, al fin, la más preciada de las informaciones: quién se sienta en el Trono de Hierro. Pero otra duda asola ahora a los fans: ¿el final de la serie será el mismo que el de las novelas de George R.R. Martin?

Atención: esta nota tiene spoilers

En Juego de Tronos, el último capítulo comenzó en las ruinas de Desembarco del Rey. Tras arrasar con la ciudad a lomos de Drogon, Daenerys Targaryen tenía por fin en su poder el preciado trono de su padre, pero antes de siquiera sentarse en él, su amado Jon Snow la asesinó para evitar el gobierno de una libertadora que había enloquecido. Tras el regicidio, y con un salto temporal de dos semanas, el también prisionero Tyrion por su traición a la Madre de Dragones asistió a una cumbre en Pozo Dragón donde estuvieron las personas más poderosas de los Siete Reinos.

Sansa Stark, Arya y el Cuervo de Tres Ojos, pero también Robin Arryn, Edmure Tully, Yara Greyjoy, Sam Tarly, Brienne de Tarth o el nuevo príncipe de Dorne fueron algunos de los reunidos que decidieron el próximo gobernante de Poniente. Y, a excepción del Norte, independiente y dirigido por Sansa, el monarca elegido para gobernar los Seis Reinos fue Bran, instaurando así un nuevo sistema basado no en la herencia de la corona sino en la elección del rey más apto.





La serie, basada en la saga fantástica de George R.R. Martin, se separó de las novelas de Canción de Hielo y Fuego con la sexta temporada, ya que entonces los eventos de Juego de Tronos habían alcanzado a los últimos sucedidos en los libros. Y el propio Martin ha sido quien, en su blog personal, ha dado una titubeante respuesta a los fans sobre si el final de la serie será igual que el de su obra: "Sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí".

El escritor ha señalado que él "trabaja en un medio diferente que David [Benioff] y Dan [Weiss]". "Ellos tuvieron seis horas para la temporada final", comentó el creador de Canción de Hielo y Fuego, que espera tener "más de 3000 páginas de manuscritos" entre los dos libros restantes de la saga, sin miedo a añadir más "si hicieran falta más páginas, capítulos y escenas".

Hay personajes que no han aparecido en la pantalla, u otros que murieron en la serie, pero siguen vivos en los libros", ha recordado el novelista en relación a las diferencias que existen entre su creación y Game of Thrones-. "Libros o serie, ¿cuál será el final 'real'? Es una pregunta estúpida", concluyó.





Así, Martin zanja la polémica en torno al final de la aclamada ficción televisiva, que se ha despedido dejando un reguero agridulce en los seguidores después de ocho años.

No obstante, el universo de Canción de Hielo y Fuego continuará: además de los tres spin-offs que prepara HBO, se rumorea que podría llegar una serie centrada en los Viajes de Arya al oeste de Poniente tras el final del personaje en la serie.

Y, por supuesto, quedan aún dos libros para concluir la extensa saga del escritor: Vientos de invierno y Sueño de primavera. Del primero, el propio Martin afirma que está escribiendo.

Vientos de invierno va muy atrasado, lo sé, pero se hará. No diré cuando... pero lo acabaré, y después vendrá Sueño de primavera", que pondrá final a más de 20 años de la aclamada saga fantástico-épica.