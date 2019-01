Será Christina Aguilera residente en Las Vegas

Las Vegas— Christina Aguilera hizo oficial que tendrá una residencia en Las Vegas durante su participación en el programa The Ellen DeGeneres Show.

La cantante presentará el espectáculo Christina Aguilera: The Xperience, en el Teatro Zappo de Planet Hollywood.

El show comenzará a presentarse a partir del próximo 31 de mayo, e inicialmente tiene 16 fechas programadas a lo largo de 2019.

"Mantuve pláticas por algunos años, pero ahora lo conseguí. Tendré una residencia en Las Vegas, eso me hará más fáciles las cosas con mis hijos", dijo la intérprete.

"¿Cómo no podría estar emocionada por venir a un lugar y llenarlo de fantasía y amor?", declaró, "quiero poner en este espectáculo todo lo que he acumulado por años, estas ideas asombrosas y llevar a la gente por un recorrido en el que usen su imaginación. Esta es la culminación de todo, así que estoy muy emocionada de que todos disfruten esta experiencia conmigo".

Aguilera compartirá foro con la residencia de los Backstreet Boys, que se presentan en el recinto desde 2017.

Con el nuevo show, la cantante se une a celebridades que también han presentado shows en Las Vegas como Lady Gaga, Avril Lavigne, Gwen Stefani y Britney Spears.