Será Bowie en ‘Stardust’

Los Angeles—El actor británico Johnny Flynn se encargará de dar vida a David Bowie en la película biográfica ‘Stardust’, informó The Hollywood Reporter.

Flynn, quien ha participado en series como Genius y Vanity Fair, encabezará el reparto del largometraje junto a la actriz Jena Malone, quien encarnará a Angie, la primera mujer del músico.

También estará en el elenco Marc Maron, popular entre los fans de la serie GLOW por su rol del director y promotor de lucha libre Sam Sylvia.

Maron interpretará a un ejecutivo musical ligado a la carrera de Bowie.

‘Stardust’, que contará con la dirección de Gabriel Range y un guion de Christopher Bell, narrará el ascenso de Bowie en los años 70 y la creación de su alter ego, Ziggy Stardust.

Considerado como una de las figuras más carismáticas y camaleónicas de la música popular, Bowie, quien falleció en 2016 a los 69 años, grabó álbumes como Hunky Dory (1971), The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972), Low y Heroes (ambos de 1977).