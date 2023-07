Ser una diva no es sencillo

Londres — Cantante de ópera. Icono de estilo. Mujer franca. Ser divino. Pesadilla de alto mantenimiento.

Una “diva” puede ser cualquiera de estas cosas, dependiendo de quién hable y sobre quién. Es una palabra conocida en todo el mundo, sin necesidad de traducción, explica Kate Bailey, comisaria de una exposición sobre el término que se exhibe actualmente en el Victoria and Albert Museum de Londres.

PUBLICIDAD

“Pero cada cual lo concibe de forma diferente”, añade.

“Diva” viene del latín y significa “diosa”, y Bailey quiso reivindicarlo, dijo, después de trabajar en una muestra de 2017 sobre la ópera en el mismo museo, y sentir curiosidad por el arquetipo.

“Quería desentrañar el término, rastrear sus orígenes y analizar por qué se había convertido en algo negativo”, explica.

La exposición defiende a la diva como estrella moderna y glamurosa. A lo largo de dos plantas, piezas como el retrato de la cantante de ópera Adelina Patti, obra de Franz Winterhalter, y el vestido flame de Bob Mackie, que lucieron Tina Turner, Cher y Diana Ross, muestran el auge de la diva como fuente de inspiración.

Pero fuera del museo, el término es más complicado. ¿Qué es una diva, para bien o para mal?

Théophile Gautier, crítico francés del siglo XIX, adoptó por primera vez la palabra para referirse a una solista de ópera con talento. “Canto, pasión y belleza, ella lo tiene todo”, escribió sobre la cantante italiana Giulia Grisi. Estas mujeres eran veneradas, pero desde la distancia.

Con el paso de los años, la diva de la ópera dio paso a la diva del cine de Hollywood (Marlene Dietrich, Bette Davis); la diva de la música soul (Aretha Franklin, Nina Simone); la diva de la megaestrella del pop (Rihanna, Lady Gaga); y muchas más iteraciones.

En los años 30, los columnistas de cotilleos empezaron a publicar relatos sobre las divas de Hollywood, que eran extremadamente exigentes con su trabajo. En el periódico londinense Daily Herald, en 1936, un columnista describió a una intérprete que “antes de entrar en el plató para interpretar una escena tiene que tener música ambiental de violín y guitarra”.

Desde entonces, la palabra nunca ha perdido del todo su implicación de mal comportamiento, desenfreno y arrogancia. Kirsty Fairclough, editora de un libro de próxima aparición titulado “Diva: Feminism and Fierceness from Pop to Hip-Hop” (Diva: Feminismo y ferocidad desde el pop hasta el hip-hop), se refirió a la regañina cobertura informativa de la estrella del pop Mariah Carey, cuyos jinetes han incluido, al parecer, un asistente especial para que se encargue de sus chicles usados.

“Es lo que vemos en la cultura popular: una mujer demasiado segura de sí misma, demasiado grande para sus botas", afirma Fairclough.

En su álbum de 2008 “I am... Sasha Fierce”, Beyoncé cantaba que una “diva es la versión femenina de un buscavidas", pero no existe una verdadera versión masculina de una diva. Los hombres a los que se califica como tales suelen ser homosexuales que se expresan a través de extravagantes disfraces, como Elton John, cuyo traje inspirado en Luis XIV para su 50 cumpleaños cuelga en el piso de arriba de la exposición.

Sin embargo, según Bailey, ser una diva no consiste sólo en vestir de forma exuberante.

Se trata de “usar tu voz para hacer algo útil”, afirma. Diva y activismo han ido de la mano durante mucho tiempo: Marie Lloyd, diva de los music-halls ingleses a principios del siglo XX, participó en huelgas de trabajadores del teatro para protestar por unas condiciones laborales injustas; Aretha Franklin se ofreció a pagar la fianza de Angela Davis en 1970, cuando ésta fue detenida por cargos que incluían conspiración criminal; y Lady Gaga criticó con frecuencia la política del ejército “don’t ask, don’t tell” (no preguntes, no digas) antes de que fuera derogada en 2011.

Esto a veces puede parecer contradictorio con el glamour hiperconsumista del estilo de vida de las divas. Pero las divas suelen ser personas que han luchado por alcanzar el éxito. Gemma Collins, personalidad mediática inglesa conocida por el reality show "The Only Way is Essex", se autodenomina diva, y está orgullosa de ello.

En el pasado, había trabajado duro por menos de 3 dólares la hora, dijo en una entrevista: "He hecho tazas de té para gente que compraba BMWs". Ahora, "si voy a hacer una actuación, no me pondría otra cosa que plumas de avestruz", dijo. "Al fin y al cabo, una diva es sólo una mujer que sabe lo que quiere".

Dignas de admiración

Esta actitud forma parte del atractivo de la diva, según Fairclough. “Existen como figuras dignas de admiración, por la forma en que amplifican la autoaceptación, el empoderamiento y celebran la individualidad”, afirma.

A pesar de intentos como el del Museo Victoria y Alberto de rehabilitar el término diva, parece probable que siga siendo un término en disputa.

“Es una expresión de la ambivalencia y la misoginia que está en el núcleo de muchas culturas escénicas”, afirma Michael Reinhard, profesor de estudios de medios de comunicación en la Universidad de Rutgers, “y va a invitar a reclamaciones al mismo tiempo que la gente utiliza el término diva con asociaciones negativas”.

En todas sus contradicciones -privilegiada pero comprometida socialmente, famosa pero luchando por su privacidad, en control pero sujeta a los caprichos de su industria-, la diva sigue siendo una figura muy querida.

Podrán decir que no, pero la gente adora a las divas", afirma Collins, “porque somos una raza rara, perfeccionada...”.