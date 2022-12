Ser Santa no es divertido

David Harbour no es el primer actor al que la mayoría de nosotros daríamos el papel de Papá Noel. Tal vez sea porque prefiere revolcarse en el fango con sus personajes -el jefe de policía Jim Hopper en "Stranger Things", el supersoldado Alexei Shostakov en "Black Widow"- en lugar de acurrucarse con ellos.

Pero para el director Tommy Wirkola, Harbour era perfecto.

Para "Noche violenta", su nuevo festival gore navideño, Wirkola necesitaba un actor con presencia y talento: la capacidad de interpretar a Papá Noel como un depresivo borracho que ha perdido la fe en la humanidad, en la Navidad y en sí mismo, pero cuya bondad sigue irradiando.

‘Noche violenta’ sitúa a Papá Noel en el lugar adecuado en el momento equivocado, un atraco en Nochebuena en la mansión de un multimillonario. Volaría feliz de vuelta por la chimenea si no fuera por Trudy (Leah Brady), una niña de 7 años, que ha suplicado ayuda a través del walkie-talkie que sus padres le dijeron que era una línea directa con Papá Noel. Así que se sumerge en sí mismo y en su saco de juguetes para reunir el valor y el armamento necesarios para salvarla.

“Estoy seguro de que, hasta cierto punto, es intimidante para un actor hacer el papel de Papá Noel”, afirma Wirkola.

El Papá Noel de Harbour se inspiraba en una vieja fantasía publicitaria de Coca-Cola, con barba rizada y mejillas sonrosadas. Pero ese Papá Noel no se emborracharía ni vomitaría sobre una mujer. Tampoco mostraría la ferocidad de un vikingo.

Este Santa era un guerrero, lo que significaba que Harbour tenía que convertirse en uno también.

Tener barba es horrible

George Wendt solía bromear diciendo que si te mantenías lo suficientemente gordo y envejecías lo suficiente, los papeles de Papá Noel empezarían a llegar. Pero eso no fue lo que le valió "Elf: El musical", adaptación teatral en 2010 de la comedia de Will Ferrell de 2003. (Reinterpretó el papel en 2017 en el Madison Square Garden).

Su instinto, y el de los guionistas de la serie, fue humanizar a su Santa, quizá hacerlo un poco más gracioso de lo que cabría pensar, pero sin caer en la sensiblería.

Wendt ha interpretado a Papá Noel cinco o seis veces -ha perdido la cuenta- y, aunque ‘Elf’ podría haber sido su actuación de mayor repercusión, ‘A Colbert Christmas: El mejor regalo de todos’, en 2008, fue el más extraño.

“Bajé por la chimenea con un cuchillo entre los dientes porque un oso estaba acechando a Colbert”, dijo, refiriéndose al presentador Stephen Colbert.

“Es muy difícil comer mucho con todo ese pelo”, dice Wendt. “Esa barba es horrible. Se te mete en la boca, por mucho cuidado que tengas”.

Tim Allen y su aversión por los niños

Durante casi tres décadas, Tim Allen -que afirma en broma que no le gustan los niños, incluidos los suyos- ha interpretado a Scott Calvin, un padre divorciado obligado a ocupar el traje y las botas de Papá Noel, empezando en "The Santa Clause" (1994). Dos secuelas más tarde, ha ampliado su carrera con "The Santa Clauses", una nueva serie de Disney+ sobre la búsqueda de Calvin de un sucesor digno.

Ahora Allen no puede alejarse de los niños.

“Tengo que inventar historias a niños de verdad todo el tiempo cuando sus padres dicen: 'Éste es Papá Noel', y yo les digo: 'No, no lo es'”. Pero es un poco abrumador, la verdad, para un cómico muy agresivo".

En la primera película, Allen pasaba cuatro horas diarias en la silla, a menudo seguidas de 10 horas con un traje pesado y caluroso, un proceso que él calificaba de psicótico.

“Y de repente hay adultos, medio adultos, niños que me miran con una sonrisa de oreja a oreja y se quedan callados", explica. "Me di cuenta de la magia de esta imagen: que signifique lo que signifique, significa lo mismo para todos los niños de estas personas. Es una responsabilidad. No me burlo de ello”.