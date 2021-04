Ser comediante es cosa seria

Rick Mendoza Rick Mendoza Rick Mendoza Rick Mendoza

Con una vena cómica y un talento natural que ha ido puliendo con el paso del tiempo, el actor juarense Aarón Alonso, con 37 años de edad, regresa a Ciudad Juárez luego de 12 años de estar fuera, y lo hace para presentar el monólogo ‘Parálisis’ de Xavier Villanova.

Bajo la dirección de Osvaldo Esparza, el espectáculo unipersonal se podrá apreciar del 4 al 9 de mayo, en el escenario de El Ático de la Kerrus. El espacio es limitado, así que se aconseja adquirir los boletos ya.

La historia escrita por el reconocido dramaturgo mexicano presenta a un joven que debe enfrentarse a una difícil situación, pues su pareja, recién accidentada, se encuentra cuadripléjica e inconsciente en la cama de un hospital.

Largo trayecto

El camino de la preparación de Aarón Alonso Galindo ha sido largo; su entrenamiento actoral y su carrera han transitado de Chicago a la Ciudad de México, con llegada posterior a Los Ángeles y de vuelta a esta localidad.

Con 37 años de edad, quien se asume comediante inició en la actuación siendo muy joven, en las obras de teatro de su tío, el dramaturgo y director Edeberto ‘Pilo’ Galindo.

Luego de actuar en ‘El indolente’, ‘Arizona en llamas’ y ‘El teatro mata’, Aarón se decide y se va a estudiar a Chicago, donde se entrena en improvisación en The Annoyance y iO (Improv Olympic), además de estudiar la técnica Meisner.

También en Chicago se incorpora a The Second City, empresa teatral especializada en comedia de improvisación, donde actúa una temporada.

“Audicioné para que me contrataran porque es el único lugar que proyecta a comediantes. Ahí me cayó un representante y me mandó a castings, me contrataron para la serie The Mob Doctor”, comparte el actor.

Aún en Chicago, Aarón hizo más shows de comedia y se aventuró a audicionar para lo que era su gran sueño: ser parte del elenco del programa Saturday Night Live.

“Una de las escuelas por las que pasé me buscó para Saturday Night Live, ese era el sueñooriginal, no se dio y me fui al DF”.

De la comedia al drama

Si bien Aarón se preparó durante seis años para ser comediante, su inquietud lo hizo probar también en el drama.

Además, en una industria en la que el físico pesa en ocasiones más que el talento, el histrión se vio favorecido con la asignación de papeles en los que su apariencia, según él, encaja.

“Comedia es lo que más me gusta hacer pero en lo que menos me involucro, como tengo un look más malandro, me metieron a eso. Es algo de lo que no había estado consciente, pero me di cuenta que vale tu habilidad actoral, pero más tu perfil”.

Fue entonces que Aarón obtuvo un papel en la serie ‘El Señor de los Cielos’, en la tercera temporada.

“El personaje se llamaba Manuel, del bando del Feyo, de los malos, yo soy de los malos de los narcos. De ahí me fui a hacer Señora Acero, temporadas 2 y 3, también de Argos”.

Y así, después de hacer comedia en Chicago y de trabajar frente a cámara en la Ciudad de México, Aarón vuelve a mudarse, ahora a Los Ángeles, en donde se hizo de representante y manager.

Enfocado en el cine

De su estadía en la capital de la industria del entretenimiento, el actor se dice agradecido por la experiencia y por haberse motivado a ser más profesional, para alcanzar el estándar que requiere un actor de Hollywood.

“Lo que más aprendí es que tienes que llegar bien preparado al casting, memorizado, con intención, tranquilo, sutil, sobre todo para cámara, es muy diferente actuar en teatro que en cine o en televisión”.

El plan de Aarón sigue enfocado en hacer cine, sin embargo, también quiere volver a conectar con el público en teatro, por lo que está muy emocionado por la presentación de su próximo monólogo.

Parálisis

Del 4 al 8 de mayo a las 7:30 p.m.

9 de mayo, doble función: 6:00 y 7:30 p.m.

Entrada: 150 pesos

Reservaciones en el perfil de Facebook Aarón Alonso G

Aarón Gustavo Alonso Galindo