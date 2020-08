Sentimientos encontrados por homenaje a Juan Gabriel: Aída Cuevas

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Con el corazón en la garganta y sentimientos encontrados, los cantantes Aida Cuevas, Gerardo Fierro y Gino Silver expresaron sentirse honrados por formar parte de la conmemoración del cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

“Gracias que me hicieron el favor de invitarme porque realmente es un día donde tengo unos sentimientos encontrados. Me da tristeza como recordar como hace cuaatro años que me entere de la noticia de nuestro querido Juan Gabriel”, expresó en conferencia de prensa esta mañana Aída Cuevas y agregó: “Son muchos recuerdos de tardes de platicar con él, de disfrutar su casa y todo lo que siempre era, tan dadivoso con nosotros. Estuve también el año pasado aquí cantando en sus jardines”.

La reconocida cantante mexicana de mariachi ofrecerá un concierto hoy en la casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre y calle Colombia, tras los recorridos que se ofrecerán a partir de las siete de la tarde.

Según explicó Laura Domínguez, Directora de Desarrollo Social, en representación del Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, las personas interesadas en conocer los jardines de la casa podrán ingresar en grupos de máximo 15 personas, cada 10 minutos, a partir de las siete.

El sábado y domingo se realizará la misma dinámica en la casa de ‘El Divo de Juárez’ en un horario de cinco a nueve de la noche.