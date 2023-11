Ciudad de México.- Después de superar una crisis emocional, Fátima (Mónica Huarte) intentará salir adelante en su vida como influencer, donde encuentra un nicho para expresarse, pero también muchos "haters".

Sin entender a fondo el mundo salvaje de las redes sociales, ni la razón de tanto odio hacia sus mensajes, esta mujer cuarentona e inocente dará un giro total para convertir lo que parece una comedia en una tragedia monumental llamada Señora Influencer, que llega este jueves a las salas de cine.

"Me angustió muchísimo todo al final de la película, es divertida, pero da un giro que no lo veía venir y supe que iba a implicar meterse a lugares muy oscuros y me parecía un reto precioso.

"Yo tengo esta parte de inocente, el personaje tiene esta manera de vivir como si no la hubieran lastimado nunca y creo que yo así voy por la vida", apuntó en entrevista.

La actriz agregó que es una incursión en el drama profundo alejado de personajes cómicos que había interpretado en filmes como Cansada de Besar Sapos (2006) o ¡Qué Viaje Con Papá! (2022).

"Como actriz, esta cinta es todo lo que he soñado, hubo una época en la que hacía pura comedia, pensaba que me estaban encasillando, cuando yo sabía que podía dar mucho más, quería salirme de ahí.

"Que alguien te escriba una película a ti es algo muy lindo, es un regalo hermoso y estaba rogando que por favor me gustara", dijo la actriz sobre el filme escrito y dirigido por Carlos Santos.

Fátima es una mujer que toda su vida ha sido sobreprotegida por su padre, ni siquiera sabe usar un teléfono, pero de pronto descubre cómo su popularidad aumenta, incluso un par de influencers juveniles (Macarena García y Diana Carreiro) tratan de aprovecharse de ella.

"Las redes sociales son una trampa peligrosa en donde estamos poniendo afuera todo nuestra valía, la validación te la del otro y no te la das tú y eso puede tener riesgos muy grandes como le pasa Faty.

"Está bien reflexionar qué tanto tiempo nos quitan las redes sociales, cuánta salud mental nos roban y qué tanto opino o juzgo como si fuera una autoridad moral, hay que abrir esa caja de preguntas que son importantes", reflexionó la intérprete de 42 años.

Señora Influencer, que tuvo una función especial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), cuenta además en su elenco a Bárbara Lombardo, Guillermo Dorantes y Leonardo Daniel.

Huarte, quien prefiere mantener una vida más privada añejada de las redes, confesó que ha aprendido mucho de ese mundo y quiere que el resto de la gente también reflexione sobre el asunto.

"Ellos (los jóvenes del elenco) eran mi cable a tierra del mundo de las redes sociales, porque yo no estoy tan expuesta, mantengo mucha privacidad y ellos me enseñaban ese mundo que para mí era desconocido.

"Espero que sea una película que sorprenda, que se cuestionen y que se hagan preguntas sobres las redes sociales que nos tiene tan enganchados y que a todos nos afectan", remató.