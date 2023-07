Señala actriz que Jonah Hill tiene comportamiento depredador

Ciudad de México.- A unos días de que la exnovia de Jonah Hill compartiera que el actor abusaba emocionalmente de ella, ahora la actriz Alexa Nikolas compartió que el actor tenía un comportamiento depredador cuando ella tenía 16 años y Hill 24.

La estrella de Zoey 101 comentó que fue a una fiesta del actor Justin Long, ahí se encontró con Jonah Hill y comenzó a tener una actitud depredadora con ella.

"Estaba durmiendo con una amiga mía que también tenía 16 o 17 años cuando #JonahHill vino en algún momento y todos estábamos bastante borrachos porque, por supuesto, los depredadores nos estaban dando de comer a las menores un montón de alcohol" dijo.

"#Jonahhill parecía tener sus ojos en mí porque en un momento yo quería un cigarro y dijo que tenía uno en su auto 'justo afuera'. No me pareció demasiado esfuerzo, así que confié en él. Salí y él agarró los cigarros de su asiento delantero. No me entregó el cigarro, lo cual pensé que era extraño y luego, cuando volvíamos a la puerta, se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua en la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé lejos de mí y corrí adentro", compartió.

"Este tipo de comportamiento depredador estaba hipernormalizado cuando era niña. Me enorgullece ver ahora a mujeres que se enfrentan a hombres abusivos. ¡Impresionante!", terminó.

La ex novia de Jonah Hill, Sarah Brady, acusó al actor de ser "emocionalmente abusivo" durante su etapa de noviazgo y compartió un mensaje que le envío el actor donde no le permitía vestirse como ella quería.

Hasta el momento Jonah Hill no se ha pronunciado al respecto.