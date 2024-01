Selena Gómez: ¿un álbum más y adiós?

Guadalajara, México.- Selena Gómez dejó entrever la posibilidad de retirarse de la música para dedicarse por completo a la actuación.

La estrella de la serie Only Murders in the Building compartió sus reflexiones durante una entrevista en el podcast SmartLess, donde reveló sus deseos de concentrarse en un solo aspecto de su carrera.

En el episodio, Gomez habló sobre sus inicios en la música y la diversión que experimentó durante las giras. Sin embargo, mencionó que, a medida que es mayor, busca encontrar un enfoque más definido en su trayectoria profesional.

"Empecé a divertirme mucho con la música y luego las giras fueron realmente divertidas. Pero a medida que envejezco, más pienso que me gustaría encontrar algo en lo que asentarme", dijo la artista de 31 años.

La ganadora del premio Grammy también abordó los desafíos que enfrentó a una edad temprana, revelando que su salud mental se vio afectada debido a la intensa carga de trabajo.

"Fui a un instituto mental y cancelé una de mis giras. Simplemente me afectó porque me encanta trabajar y me distrae de las cosas malas", comentó.

Selena Gomez compartió que se encuentra en un momento de su vida en el que desea tomar decisiones profesionales más conscientes. Aunque afirmó que siente que tiene "un álbum más en ella" indicó que probablemente optaría por centrarse en la actuación.

"Siento que tengo un álbum más en mí, pero probablemente elegiría la actuación", afirmó la artista.

A pesar de los elogios de los conductores sobre sus talentos musicales, Gomez expresó su deseo de tomarse un merecido descanso.

"Tienen razón, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada", declaró.

Selena Gomez también compartió cómo su incursión en la música ocurrió después de su exitosa serie de Disney Channel, Los Hechiceros de Waverly Place. Destacó la influencia de Disney en su carrera musical, describiéndolo como una "máquina" que la llevó a grabar un álbum después de cantar la canción temática de la serie.

"Quería ser actriz, nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese hobby se convirtió en otra cosa.

"No creo que sea la mejor cantante, pero sí sé contar historias y me encanta poder hacer canciones", concluyó Gomez.

Además de su carrera en el entretenimiento, Gomez también es conocida por ser la mente detrás de Rare Beauty, una línea de cosméticos lanzada durante la pandemia de Covid-19.