Sea hombre o mujer, el sistema no funciona: Rubén Albarrán

Ciudad de México.- Las encuestas electorales vaticinan que el próximo sexenio será el primero donde México tenga una presidenta frente al país, pero Rubén Albarrán, de Café Tacvba, no espera que aquello traiga un cambio.

El grupo ha sido sensible con la causa feminista y hasta cambiaron la letra de su canción "Ingrata" para no enaltecer los feminicidios, pero el vocalista cree que el sistema está tan corrompido que sería iluso esperar una trasformación radical desde la política sólo porque una mujer ocupe la silla presidencial.

"No va a haber ningún cambio, ninguno de nosotros está queriendo cambiar, todo mundo quiere seguir en lo mismo, seguir comiendo lo mismo, tomando refresco, seguir viendo sus teléfonos. Nadie queremos cambio, estamos dormidos y los políticos no hacen ningún cambio, solamente están ahí para hacernos creer ese cuento de la democracia, que no existe.

"Ir a votar una vez cada seis años no es democracia, es hacerse tontos y nos hacemos tontos todo el tiempo. No creo que haya una verdadera energía femenina en la que podamos creer, apoyarnos, para pensar que realmente esa persona va a lograr hacer cambios. Sea hombre o mujer es el sistema lo que no funciona. Aún cuando hubiera las mejores intenciones, todo alrededor no le va a permitir hacer esos cambios", opinó el cantante, en conferencia de prensa.

El intérprete de canciones como "Las Flores" y "El Baile y el Salón" señaló que hay poderes grandes en el mundo que buscan dictar a la gente qué debe de consumir y cómo vivir, algo que bloquearía cualquier intención de cambio.

En su apreciación, incluso se han borrado las diferencias entre la izquierda y la derecha, pero mantiene la esperanza en que la gente sea quien genere las transformaciones de manera personal.

"Van a poner a uno de derecha, al siguiente sexenio a uno de izquierda, al siguiente a una mujer, al siguiente a alguien de la comunidad trans, al siguiente a un religioso, es solamente para crear tensiones, que unos estén a favor y otros en contra y no nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo. No creo que vaya a haber ningún cambio si no hay un cambio individual", remató el músico.

Pese a que no esperan que la política resuelva los problemas del país, la agrupación aún confía en el poder que tiene la música para impactar socialmente y su nuevo sencillo, "La Bas(e)", lo dedican a los migrantes.

A unas semanas de irse de gira a Estados Unidos, la banda, de 35 años de longevidad, estrenó un tema donde le aplauden a la gente que se fue a aquella nación y no se deja caer contra la adversidad.

"Muchas veces no sabemos cuál es su situación de los migrantes (que van a los shows en Estados Unidos), pero los conciertos de Café Tacvba es donde se reúnen, celebran y gritan: '¡Viva México!'. Rubén en los conciertos les dice que los felicita por estar floreciendo en ese lugar duro. Tomé regaladas esas frases y surgió la canción", explicó Joselo Rangel.

Esta es su primera canción nueva desde su álbum Jei Beibi, de 2017.