Se vive una gran noche latina en los MTV VMAs 2022

Ciudad de México— Durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards, los latinos brillaron más que nunca.

La noche de este domingo, Bad Bunny se convirtió en el primer intérprete de música en español que ganó la categoría de Artista Del Año.

"Siempre supe que podía convertirme en un gran artista sin cambiar mi cultura, mi jerga y mi idioma. Soy Benito Antonio Martínez Ocasio, de Puerto Rico para el mundo", dijo el reguetonero desde el Yankee Stadium, donde ofrecía un concierto de su World's Hottest Tour ante miles de fans.

Anitta se coronó con el premio a Mejor Artista Latina, por encima de personalidades como J Balvin y Daddy Yankee.

"Es la primera vez que mi país está en una premiación como esta", afirmó la brasileña con emoción.

Pocos minutos antes, la intérprete se había apoderado del escenario para interpretar varios de sus éxitos, como "Envolver" y "Vai Malandra".

Y aunque no se llevaron ningún trofeo, los colombianos J Balvin y Ryan Castro hicieron vibrar al Prudential Center de Nueva Jersey, donde se realizó la premiación, con el tema "Nivel de Perreo".

También fue una buena noche para artistas angloparlantes como Taylor Swift, quien triunfó en tres categorías: Video del Año, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Dirección por "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)".

Mientras recibía su galardón, la cantautora aprovechó para revelar que su próximo álbum, Midnights, saldrá a la venta el próximo 21 de octubre.

Discursos con emoción

Cuando los Red Hot Chili Peppers fueron reconocidos con el Global Icon Award en reconocimiento a su trayectoria, el vocalista Anthony Kiedis rindió tributo a sus compañeros de grupo.

"Quiero agradecer a la gente del planeta Tierra por escucharnos y poner atención a lo que hacemos. Es una bendición. Pero en verdad, quiero agradecer a Flea, a John (Frusciante) y a Chad Smith por darme un propósito en la vida por los últimos 40 años", dijo.

Y al recibir el premio a Vídeo Con Causa por "About Damn Time", Lizzo pidió a los ciudadanos de EU que participen en las elecciones del país.

"Su voto lo significa todo para mí, significa todo para lograr el cambio en este país. Cuando voten por sus artistas preferidos, voten también por cambiar las leyes que nos oprimen", aseguró la intérprete de "Special".

Como se había reportado anteriormente, Johnny Depp participó en el evento, aunque sólo de manera virtual. El actor de Piratas del Caribe apareció esporádicamente como el rostro del "Moon Person", un astronauta que recorría el escenario desde las alturas.

LISTA DE GANADORES

Mejor artista nuevo

Dove Cameron

Canción del verano

"First class", de Jack Harlow

Mejor álbum del año

"Harry's House", de Harry Styles

Grupo del año

BTS

Video del año

"All too well", de Taylor Swift

Artista del año

Bad Bunny

Canción del año

Billie Eilish, por "Happier than ever"

Actuación Push del año

SEVENTEEN, por "Rock with you" (Diciembre 2021)

Mejor colaboración

Lil Nas X y Jack Harlow, por "Industry baby"

Mejor video pop

Harry Styles, por "As it was"

Mejor video de hip-hop

Nicki Minaj y Lil Baby, por "Do we have a problem?"

Mejor video de rock

Red Hot Chili Peppers, por "Black summer"

Mejor video alternativo

Måneskin, por "I wanna be your slave"

Mejor video latino

Anitta, por "Envolver"

Mejor video R&B

The Weeknd, por "Out of time"

Mejor video K-Pop

LISA, por "LaLisa"

Video for good

Lizzo, por "About damn time"

Mejor actuación en el metaverso

BLACKPINK The Virtual (PUBG)

Mejor video de larga duración

Taylor Swift, por "All too well"

Mejor fotografía

Harry Styles, por "As It Was"

Mejor dirección

Taylor Swift, por "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)"

Mejor dirección artística

Lil Nas X, Jack Harlow - "Industry baby"

Mejores efectos visuales

Lil Nas X y Jack Harlow - "Industry baby"

Mejor coreografía

Doja Cat - "Woman"

Mejor edición

Rosalía - "Saoko"