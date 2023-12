Se suicida Bram Inscore, compositor de Sivan, Beck y BTS

Ciudad de México.- Bram Inscore, quien se desempeñaba como compositor, productor e intérprete y trabajo con artistas de la talla de Beck y BTS, se suicidó tras batallar contra la depresión, según su familia. Tenía 41 años.

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Bram Inscore, quien puso fin a su vida después de una dura batalla contra la depresión.

"Bram era un 'músico de músicos', un productor, compositor e instrumentista múltiple, que prestó su talento a artistas como Beck, Troye Sivan y BTS. Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio mordaz estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó elogios ni aprobación. Era verdaderamente un espíritu único y, aunque su alma abandonó su cuerpo, vivirá para siempre en su música", escribió su familia, esposa y amigos en un comunicado.

Inscore realizó giras y actuó con Beck, Thurston Moore, Charlotte Gainsbourg y Twin Shadow. "Youth", de Sivan; "Don't Give Up On Me", de Andy Grammer y "Louder Than Bombs", de BTS; están entre los sencillos en los que contribuyó.

De acuerdo con Deadline, el artista musical asistió a la USC para estudiar música orquestal y jazz, posteriormente, abandonó sus estudios para hacer una gira. Se convirtió en productor y lanzó un álbum en solitario llamado BRAM. También fue miembro del dúo Touché, que crearon el disco It's Fate, en 2016.