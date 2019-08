Se separan Cyrus y Hemsworth

Ciudad de México— Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieron separarse a menos de un año de contraer matrimonio, reportó People.

"Liam y Miley acordaron separarse en este momento", confirmó un representante de Cyrus.

El representante también compartió que a pesar de la separación, la pareja se mantendrá al pendiente de sus mascotas. Cyrus y Hemsworth se casaron en una ceremonia intima en diciembre del año pasado.

"Siempre evolucionando y cambiando como pareja e individuales, ellos han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en ellos mismos y en sus carreras. Aún serán padres dedicados para todos sus animales que comparte mientras que amorosamente se toman este tiempo separados. Por favor respeten este proceso y privacidad", agregó el representante.

Los rumores de una separación entre Cyrus, de 26 años, y Hemsworth, de 29, comenzaron hace unos días, después de que la cantante de "Mother's Daughter" publicara una foto de sí misma en Instagram en la que no llevaba puesto su anillo de bodas.

Además en este año, Cyrus habló sobre cómo no encaja en un papel estereotípico de esposa.

"Creo que es muy confuso para la gente que me case. ¿la gente realmente piensa que estoy en casa en un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía me atraen mucho las mujeres ", explicó la cantante en una entrevista con Elle.

Cyrus y Hemsworth, que se conocieron en 2009 en el set de La Última Canción. Su relación siempre estuvo llena de altibajos, tuvieron una ruptura y después se reconciliaron en el 2015.

Tras el reporte de la separación, TMZ publicó imágenes en las que se ve cómo la intérprete de "The Clim" besándose y pasando el rato con Kaitlynn Carter durante sus vacaciones en Lago Como, en Italia.

Carter, quien también se separó hace poco de su esposo, Bruce Jenner, se encontraba junto a Cyrus en una piscina en el hotel en el que se hospedan cuando ambas decidieron dejarse llevar por el momento.

Hace unos días se reveló que la protagonista de Hannah Montana se encuentra disfrutando de un descanso en playas italianas acompañada de su hermana Brandi y Carter.