Se roba Taylor Swift el show en Las Vegas

Las Vegas, EU.- Ayer fue el décimo tercer partido con asistencia de la artista para apoyar a su novio, Travis Kelce, y el equipo de éste alzó el máximo trofeo de la NFL.

En los últimos minutos del encuentro, que terminó empatado y se fue a un tiempo añadido, la intérprete de "Fearless" se puso tan nerviosa que comenzó a morderse las uñas.

Pero al final pudo abandonar el palco y bajar al campo de juego en el Allegiant Stadium de Las Vegas para besar al 87 de los rojos y festejar.

Kelce dijo en la semana que había prometido hacer su parte en el gran juego tras ver a Swift, un domingo previo, ganar en los Grammy y romper el récord como la máxima ganadora en la categoría Disco del Año.

La última postal pareció extraída de su video "You Belong With Me", donde Swift aparece enamorada de un jugador de futbol americano, e hizo que le valiera la pena el esfuerzo hecho para llegar al partido.

Después de cuatro conciertos en Japón de su "The Eras Tour", el último el sábado, Swift voló en su jet privado y aterrizó en Los Angeles, California, la tarde del sábado (gracias a la diferencia horaria), reportaron medios como CBS.

Llegó a Las Vegas hasta el domingo, y si no acudió antes a visitar a su novio se debió, según TMZ, a un reglamento de la NFL que impide que los jugadores vean a sus parejas la noche previa a un encuentro importante.

"Quiero usar su inicial en una cadena alrededor de mi cuello", canta Swift en su tema "Call It What You Want", pero ayer optó por presumir en sus accesorios el 87 con el que juega Kelce.

El número estuvo en su collar Stephanie Gottlieb y en su bolso Judith Leiber en forma de ovoide con el que apareció.

Su atuendo lo completó con una chamarra diseñada por Erin Andrews y pantalones con abertura marca AREA, publicó People.

Con cámaras pendientes de sus movimientos todo el tiempo, fue captada acompañada de sus padres, Andrea y Scott Swift, así como de su hermano Austin.

En un palco, también departió con la familia de su novio, incluida su suegra, Diana, y sus cuñados, Jason y Kylie Kelce.

Pero quienes más pendientes estuvieron de la emoción de la artista fueron sus amigas.

Desde el inicio del juego estuvo abrazada por la actriz Blake Lively, la diseñadora Ashley Avignone, la rapera Ice Spice y el productor de ésta, RIOTUSA.

En distintos momentos, Swift recibió a grandes figuras, como Lana del Rey, su amiga, y el ex Beatle Sir Paul McCartney.

Durante el partido, una pantalla gigante mostró a Swift en una competencia por ver quién se terminaba antes su trago, algo que emocionó al público.

Ahora, Swift y Kelce podrán celebrar juntos... durante unos días, pues el siguiente concierto de ella tendrá lugar este viernes en Melbourne, Australia.