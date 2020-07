Se llama ‘Folkore’ y será, desde la medianoche del viernes el nuevo disco de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Un álbum en el que la cantante ha “volcado” sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, según lo ha expresado la artista a través de sus cuentas en Twitter e Instagram.

Además de las 16 canciones, hay un extra para la edición de lujo, que incluye el cedé y el álbum digital.

‘Folklore’ también estará disponible en vinilo y en casete, según la web de la cantante, en la que ya se puede reservar el disco.

En mancuerna mexicana

Swift lanzará también esta noche el video ‘Cardigan’, que ha escrito y dirigido y de cuya dirección de fotografía se ha encargado el mexicano Rodrigo Prieto, responsable de la imagen de películas como Brokeback Mountain.

“La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, ‘Folklore’”, ha añadido, en alusión al confinamiento por la pandemia del coronavirus, durante la que ha escrito estas canciones.

Héroes musicales

Taylor Swift ha escrito y grabado las canciones ella sola, aunque ha contado con la colaboración de algunos de sus “héroes musicales”, entre los que cita al compositor Aaron Dessner -que ha coescrito o producido 11 de las 16 canciones del álbum-, Bon Iver y Jack Antonoff, que han cantado en algunos temas junto a ella.

“Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo habría sido el momento perfecto para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo”, ha explicado la música, de 30 años, que en sus inicios se inclinó por el country.

Los Temas

The 1

The Last Great American Dynasty

Exile (con Bon Iver)

My Tears Ricochet

Mirrorball

Seven

August

This Is Me Trying

Illicit Affairs

Invisible String

Mad Woman

Epiphany

Betty

Peace

Hoax

The Lakes como extra para la edición de lujo.