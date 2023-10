Se retira Michael Bublé de los escenarios

Ciudad de México.- Desde hace varios años, el cantante canadiense Michael Bublé ha contemplado su retiro para dedicarse a la familia, pero ahora sí parece que el momento se acerca.

El crooner de 48 años compartió ayer en entrevista, previa al primero de sus tres conciertos en la Arena Ciudad de México, que se dedicará a la actuación.

"Llevo 20 años haciendo esto, y lejos de quejarme, me siento agradecido y feliz con el recibimiento de la gente, pero es tiempo de hacer otras cosas.

"Estoy desarrollando mi faceta de empresario, estoy gestionando nuevos negocios y claro... Creo que me retiro de las giras, no sé cuánto tiempo, pero pasará algo para que regrese", expresó Bublé.

Esposo de la actriz e influencer argentina Luisana Lopilato, con quien tiene cuatro hijos, el intérprete de "I'l Never Not Love You" afirmó que se considera en la edad adecuada para concentrarse en lo importante: sus seres queridos.

"No estoy pensando en hacer nuevas canciones, nuevos discos. Voy en otra dirección. Estoy pensando en estar más cerca de mis hijos, llevarlos a la escuela, cocinar y jugar con ellos. Tengo a la mejor familia del mundo porque mi familia de Canadá se lleva de lo mejor con mi familia de Argentina, y eso lo quiero disfrutar.

"Entonces, no diría cuánto tiempo, pero sí que pasará un periodo importante para que vuelva a estar en un show", puntualizó.

El intérprete develó ayer, antes del concierto, una placa por sus cinco espectáculos llenos en la Arena Ciudad de México -dos de ellos en 2014-.

Y si bien no quiso revelar el enfoque que tomará en el séptimo arte, por cuestiones de confidencialidad, externó su deseo de construir personajes arriesgados.

"Hay un poco de todo en mi cabeza. El cine de autor me encanta, el cine comercial también. Y sobre eso me quiero ir. Creo que el próximo año les daré la sorpresa y habrá momentos muy buenos para mí.

"Estoy muy consciente de que es un reto, pero eso me gusta, porque ahora la música me está llevando a otra dirección, y también quiero explorar esa faceta mía que tenía apartada por cumplirle al cien a los shows, a los compromisos promocionales, a todo ello".

Ya en la parte final de su paso por el País con el Higher Tour 2023, ya que estuvo en Monterrey, Puebla, Guadalajara y ahora en la Capital del País, recordó cómo le fue en la Angelópolis, ya que ahí le tocó el temblor del viernes pasado.

"¡Ay, Dios! Me acuerdo y no sé qué pensar. Yo estaba en mi habitación de hotel, en un piso alto, y de pronto empecé a sentir que se movía Dije: '¿estoy borracho? Pero no he tomado nada ¡Dios! ¿Qué está pasado?'. Y no supe qué hacer, si ponerme zapatos y correr por mi celular, meterme debajo de la cama o hablar a recepción o preguntar.

"Ahora me río de mí, pero bueno, fue mi primer temblor, fue mi primera experiencia y ¡gracias, México! Ya te conozco del todo, con temblor y mucho amor".

Y dijo que, tras la experiencia por el País, le marcó a su manager para decirle que cuando vuelva le interesa girar por más estados, por lo cual pedirá sugerencias en sus redes sociales.

Cautiva a la Arena CDMX

Como Miguel Burbuja no hay dos... es único e inigualable.

En el primero de sus tres conciertos en la Arena Ciudad de México, Michael Bublé corroboró que su audiencia se mantienen fiel.

Porque sus fans, 18 mil según los organizadores, lo acompañaron en todas las canciones del programa del Higher Tour 2023.

Se presentó como suele hacerlo, Michael Bublé en inglés y Miguel Burbuja en español. Agitó las manos pidiendo que lo acompañaran en su canto, pero también con su baile. Mezcla de stand up y monólogo, bromeó, se puso filosófico, y a nadie decepcionó al apostarse con el carisma.

"Es muy grande esta arena, es posible tocar su mano, pero yo puedo tocar tu culito, también", exclamó casi al inicio del recital.

Puso a bailar a todos con su espectáculo que mezcló pirotecnia y efectos visuales, en clásicos como "Feeling Good", "Such a Night", "Sway" y "Me and Mrs. Jones".

A los títulos de entertainer, showman o crooner le sumó uno más, traductor.

"Se habla español para ustedes aunque es más de otro país", dijo, en referencia a que su esposa es argentina.

Escenario de escalinata maximizada para su orquesta de más de 20 elementos, pantalla gigante al centro y un par verticales al costado, así como un dron dando vueltas por el inmueble fueron los elementos que Bublé usó en su espectáculo de más de 20 canciones.

Michael no anticipaba los chistes de doble sentido, lo jocoso o lo imprevisto.

"Vamos a ser felices esta noche, lo son conmigo, pero también lo seremos teniendo sexo, ¿qué tal si tenemos sexo todos juntos?", cuestionó entre risas y todos se alborotaron.

El canadiense, de 48 años, alabó a la sección de cuerdas que contrató aquí en CDMX y en el encore salieron en pantalla los músicos de su show.

"It's a Beautiful Day", "Cry Me a River" y "Always on My Mind" figuraron en la última parte del show en el que vendedores, elementos de seguridad, ingenieros, público y patrocinadores se embelesaron con la picardía del cantautor y su gancho emocional y musical.

Sus fanáticos abandonaron el inmueble, ubicado en Azcapotzalco, sonrientes y satisfechos, es por eso que como Michael Bublé no hay dos.