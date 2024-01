Se reinventa Moenia en el escenario con su 'Pixel Tour'

Ciudad de México.- Después de 30 años de carrera musical, muchos sueños de Moenia por fin han comenzado a realizarse, como ser considerados para presentarse en festivales musicales.

En 2022, los intérpretes de "Ni tú Ni Nadie" y "No Dices Más" formaron parte del Coordenada de Guadalajara y el Vive Latino; en este último, les comentaron, rompieron un récord de asistencia en su escenario, que había permanecido por 10 años.

Los créditos para lograrlo se los dan al periodo creativo que atravesaron al preparar su actual gira, Pixel Tour, con la que buscaron reinventarse.

"Todo nace desde la concepción misma del show. Antes de dar la primera nota, de que escogieramos la primera canción del disco, estábamos planeando cómo se iba a ver. Por ejemplo, al pensar en el cubo de Rubik y juegos de palitos de madera de niños, se nos ocurrió hacer un personaje, Hombre Pixel.

"Entonces hicimos cascos, una cosa que nos distingue en los shows en vivo. Toda la estructura fue creada por computadora con nuestras medidas e impresos en 3D. La gente se queda como de 'órale, qué es esto'. Nos dicen que si es por Daft Punk, pero no tiene nada que ver", compartió el tecladista Jorge Soto, en entrevista.

Tras arrancar su gira en Monterrey en 2022, el grupo, completado por Alfonso Pichardo y Alejandro "Midi" Ortega, ya mostró la potencia de su espectáculo el año pasado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Ante su éxito, abrieron otra fecha para el 24 de febrero; las localidades ya están agotadas.

La banda se alista para tocar en Estados Unidos, a partir de este viernes con el 90's Pop Tour, y afinan detalles para presentarse después solos en recintos emblemáticos del rock. Están ilusionados en descubrir qué otros pendientes podrán tachar de su lista.

"Estamos disfrutando de este concepto, es padre lograr y conseguir, no quitar el dedo del renglón, ser pacientes, seguir trabajando y haciendo las cosas que nos gustan porque finalmente a nosotros lo que nos gusta son estas máquinas, poner un cable, ver qué ruido sale, esculpir el sonido.

"Amamos la música electrónica, no me veo haciendo otra cosa, por ahora. Se trata de primero exigirte a ti mismo, si no te cuestionas, te mueres. Lo estático es la muerte, tienes que estar dinámico y pensando", sostuvo el músico.