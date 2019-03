¿Se reduce el busto?

Los Angeles—La famosa actriz Scarlett Johansson llama este día la atención en redes sociales con una imagen en la que luce con menos busto, y la pregunta que se hacen sus fans es si se habría reducido el tamaño. El rumor no ha sido desmentido por Scarlett, protagonista de películas como ‘Avengers’.

La exitosa actriz de Hollywood Scarlett Johansson, se vuelve tendencia en las redes sociales luego de difundirse que, presuntamente, se habría sometido a una operación de reducción de busto. Una foto que se toma para la portada de Vogue desata la interrogante.

Según la información de GQ, Scarlett Johansson, quien supuestamente ha sido la mejor actriz pagada en Hollywood durante 2018, aparece con un notorio cambio en el cuerpo que hace creer que se sometió a una cirugía para reducir sus senos.

Fuentes especializadas afirman que tomó la decisión para centrar la atención en sus habilidades histriónicas y no en su figura.

Scarlett Johansson es originaria de Nueva York. Nace el 22 de noviembre de 1984, según información en su biografía, y es una actriz de cine y modelo estadounidense que alcanzó la fama con su papel en la película The Horse Whisperer (1998) y posteriormente obtuvo la aclamación por parte de los críticos de cine debido a su participación en Ghost World.

Johansson se hizo acreedora a un premio BAFTA y fue nominada en los Globos de Oro por su actuación en Lost in Translation y Girl with a Pearl Earring en 2003. El 20 de mayo de 2008 debutó como vocalista en su primer álbum musical titulado Anywhere I Lay My Head, el cual contiene varias versiones de canciones del compositor y cantante Tom Waits.

Se le ha visto en otras películas como Do Jon, Under the Skin, Lucy, Sing, Isla de perros y Capitana Marvel, entre muchas más.