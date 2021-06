Se recuperan los cines en Estados Unidos durante el Memorial Day

Tomada de internet

La taquilla se está recuperando.

Durante el fin de semana de cuatro días del Día de los Caídos, los cines norteamericanos registraron casi $ 100 millones en ventas de boletos, el mejor desempeño desde el comienzo de la pandemia público en su portal de noticias CNBC.

Aunque menos de la mitad de los $ 232 millones recaudados durante el mismo fin de semana de 2019, este fin de semana fue un referente para la industria del cine.

"La creencia de cualquier ejecutivo de estudio de que una película pertenece a la transmisión, ese modelo está destrozada con los números [de este fin de semana]", dijo el martes Joseph Masher, director de operaciones de Bow Tie Cinemas, en "Worldwide Exchange" de CNBC. “La rentabilidad de [películas] es exclusiva del cine. Lo hemos probado este fin de semana ".

El fin de semana contó con una recaudación de 48,4 millones de dólares en tres días para "A Quiet Place Part II" de Paramount, el debut cinematográfico más alto durante la pandemia. Durante el fin de semana festivo completo de cuatro días, la película recaudó $ 57 millones.

La película se estrenó apenas por debajo del primer "A Quiet Place", que recaudó $ 50 millones en su primer viernes, sábado y domingo en los cines en 2018. En particular, solo el 72% de los cines estaban abiertos para la secuela.

El fuerte estreno de la película sugiere que "la demanda de experiencias teatrales ha regresado incluso cuando algunas salas de cine en el país continúan operando bajo ciertas restricciones", dijo la analista de JPMorgan Alexia Quadrani en una nota a los inversionistas el martes.

"Cruella" de Disney se llevó $ 27 millones durante el fin de semana de cuatro días, un resultado más silencioso porque la película también se estrenó en Disney Plus por 30 dólares.

Varios estudios comenzaron a experimentar con diferentes estrategias de lanzamiento durante la pandemia mientras esperaban que las salas de cine se recuperaran. Disney creó el acceso de estreno, un costo único de $ 30 para ver una nueva función de gran éxito.

A medida que los cines han reabierto y las tasas de vacunación han aumentado, la compañía ha optado por lanzar más películas en los cines y ofrecer esta opción de transmisión en casa al mismo tiempo.

Warner Bros. ′ tomó la decisión a principios de este año de lanzar su lista completa en HBO Max y en los cines el mismo día. Universal y Paramount han llegado a acuerdos con cadenas de cines para ventanas cinematográficas más cortas que permitan a los estudios colocar funciones en los servicios de transmisión antes que en años anteriores.

Masher espera que esa tendencia se revierta a medida que la pandemia disminuya.

"Sentarse en la habitación con extraños, incluso después de una pandemia, es algo que no se puede conseguir en otro lugar", dijo Masher. "'The Conjuring' llegará esta semana. Le irá bien. "In the Heights" es en dos semanas. También estará disponible en los servicios de transmisión. Los estudios se están dando cuenta de que la exclusiva de teatro es el camino a seguir ".

De hecho, mientras que Disney lanzará "Black Widow" y "Jungle Cruise" en los cines y en Disney Plus por 30 dólares, su estreno en septiembre "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" será una exclusiva para cines.

Otros importantes estrenos de taquilla que se lanzarán este verano y otoño incluyen "F9", "Dune", "Snake Eyes", "Free Guy", "Eternals", "The Green Knight", "The Suicide Squad", "Venom: Let there be Carnage ”,“ Spider-Man: No Way Home ”y“ No Time To Die ”.

"Estamos de regreso y no iremos a ninguna parte", dijo Masher.