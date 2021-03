Se reconcilia con las redes

Agencia Reforma

Ed Maverick (no tocar) Lorena Jiménez Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO 13-Mar-2021 .-De ser víctima de bullying en redes sociales, Ed Maverick dejó atrás el miedo al rechazo y aprendió a tomar con calma una crítica. Eduardo Hernández Saucedo, su nombre real, es a los 20 años uno de los cantautores mexicanos más populares en plataformas como Spotify. Aunque su fama comenzó en la red, irónicamente ahí también resultó afectado: sufrió ciberacoso en 2019, cuando su proyecto solista alcanzó prestigio profesional gracias a su álbum de debut, Mix Pa' Llorar En Tu Cuarto (2018), con Universal Music. "Internet juega una parte muy importante en mi vida. Desde los 9 años me considero un internauta. Esta herramienta había sido un sitio de maravilla, no entiendo realmente cómo surgió, sólo empezaron a bulearme. "En su momento me sentí rechazado por ese mundo cibernético, me dejó medio traumadón, estuvo culero, pero voy dejando atrás ese pedo. No sé cómo explicarlo, pero lo voy haciendo solo y tomando las críticas con cabeza fría. No me gusta mucho hablar de lo que ya pasó", dijo el originario de Delicias, Chihuahua. La violencia de los haters se tradujo en mensajes con insultos, memes, burlas, amenazas y críticas a su música y a su físico. En Facebook incluso fue creada una cuenta llamada "Miércoles con M de mandar a chingar a su madre a Ed Maverick", que aún existe y que mantiene publicaciones ofensivas de todo tipo hacia él. Ante ello, Ed emitió mensajes pacíficos a sus detractores para pedir el fin de la violencia y cerró por un breve lapso sus cuentas sociales. Eso sí, ninguna de esas experiencias ha mermado su ascenso en la escena. "Ojalá no le vuelva a pasar a nadie una situación así. Al inicio traté de tomarlo como broma, y así lo hacía saber en las redes, pero todo se salió de control. "Hubo un momento en que me di cuenta que ya la gente hablaba mucho de mi caso tan polémico, y no quería que mi proyecto se viera afectado por eso, entonces dije 'me tengo que poner las pilas y dejar todo este pedo atrás'". Ed se reconcilió con el ciberespacio y las críticas las toma como impulso para seguir su camino hacia la consolidación. Luego de sus inicios en grupos de música norteña, empezó a subir a internet sus melancólicas baladas de pop-folk en 2018. Su propuesta independiente tomó fuerza, tanta que no tardó en llamar la atención de una discográfica, Universal Music, que lo sumó a su elenco. En esa transición con el sello relanzó Mix..., que había sacado un año atrás, como artista emergente. Y en plena era del reguetón, uno de sus hits, la romántica "Fuentes de Ortiz", tiene un video que supera los 128 millones de vistas en YouTube. Por esa canción fue premiado en noviembre pasado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) como autor independiente. En Spotify también se ha encumbrado como uno de los artistas mexicanos más sobresalientes, al tener más de 4.5 millones de escuchas mensuales. Parece repetir la fórmula del éxito en cada producción: el EP Transiciones (2019) y su producción en vivo Ed Maverick en el Metropólitan (2020) le han valido distintos discos de Doble Platino, Platino y Oro por sus ventas y descargas. Pese a la pandemia, el año pasado estrenó música, con el EP Esto No Tiene Nada Que Ver Con Eduardo, y ofreció un adelanto de su próximo material: "Nos Queda Mucho Dolor por Recorrer", a dúo con el cantautor mazatleco Daniel Quién. Actualmente Ed gana fans también a nivel internacional, tras grabar con C. Tangana "Párteme la Cara", incluida en El Madrileño, nuevo disco del español. El video del tema acumula 8 millones de vistas en un par de semanas y llegó al número 3 de las más escuchadas en Spotify a nivel global.