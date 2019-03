Se queda sin voz y cancela concierto

Moscú– El cantante Raphael aplazó hasta el 10 de abril el concierto que tenía previsto ofrecer en Moscú en el marco de su gira Loco por Cantar, debido a que se quedó sin voz por una severa afección respiratoria.

“Queridos amigos, siento comunicaros que el concierto en Moscú se pospone al 10 de abril”, indicó Raphael en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“Aunque he hecho todo lo posible para reunirme con ustedes, esta mañana he amanecido con una gran disfonía”, agrega el artista.

El cantante, que iba a subirse al escenario de la Casa de la Música de Moscú, explica que los médicos le han recomendado guardar “reposo unos días” y expresa la confianza de ver a sus admiradores rusos en dos semanas”.

“Gracias a todos por el apoyo y comprensión. ¡Os quiero a morir!”, se despide el artista de Linares de sus seguidores rusos a través del mensaje.

Raphael, quien está a punto de cumplir 76 años, iba a cantar en la capital rusa tras siete años de ausencia y después de haber pasado por San Petersburgo.

Sus admiradores, algunos de los cuales habían viajado a la capital rusa desde otras ciudades, expresaron su pesar por la cancelación del concierto, pero aseguraron que volverán sin falta el 10 de abril.

Por ejemplo, Yulia Sanz García, de 70 años, estuvo ya en el primer concierto que Raphael dio en Moscú en 1971. “Le deseo una pronta recuperación y voy a rezar por él”, dijo.

Anna, de 32 años, con un ramo de flores para Raphael, dijo que éste iba a ser su tercer concierto del cantante español en Moscú.

Se hizo seguidora de su música a través de su madre, “que es una gran admiradora” de Raphael, explicó.

Antes de a la cancelación, el artista había manifestado su ilusión por volver a actuar en Rusia, país que dijo “tiene un sabor muy especial para él, porque no se parece a ningún otro”.

Raphael es muy querido en Rusia y fue una estrella en la extinta Unión Soviética, que visitó por primera vez en 1971.

Su primer concierto en Moscú durante su primera gira a la URSS siguió al estreno de la película ‘Digan lo que digan’, que se convirtió en un auténtico fenómeno de taquilla en el imperio soviético.

“Yo ya venía con el sitio puesto, dado que el cine lo hizo por mí. Llegaron mis películas aquí y cuando me presenté ya era conocido”, recordó Raphael.

Agradeció que el público ruso se haya interesado en aprender español. “Fueron muy amables en hacerlo para entender mis canciones”.

“Fue muy bonito haber contribuido, aunque haya sido de una forma mínima, a difundir el idioma español en Rusia”, dijo el artista, quien tiene un diploma de una universidad del país para reconocérselo.

“Me hicieron saber por medio de esa distinción que desde mi llegada al público ruso, habían aumentado en 60 por ciento los estudiantes de español”.

“Ese es el mayor éxito que yo he tenido”, afirmó el cantante.