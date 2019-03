Se queda Netflix fuera de Cannes

Ciudad de México— Por segundo año consecutivo, Netflix no presentará ninguna película, ni en la competición ni fuera de ella, en el Festival de Cannes, según informó Variety.

En 2017, el Festival cambió su reglamento e impuso que todos los filmes de su competición tendrían que estrenarse en salas en Francia.

La reacción de Netflix fue retirar Roma, de Alfonso Cuarón, y Al Otro Lado del Viento, del festival. Ambas películas pasaron entonces a Venecia, donde la cinta del mexicano ganó el León de Oro.

La polémica se encuentra inscrita en el debate de que la compañía ha demostrado que las películas se pueden estrenar online y en salas de cine, como ocurrió con Roma.

Cannes defiende la postura de los exhibidores, quienes denuncian que esta estrategia está destinada a acabar con los cines, y que hay que garantizar un estreno en la gran pantalla de las películas y un cierto margen de tiempo antes de que lleguen a streaming.

Según la revista, la compañía y el festival continúan negociando un acuerdo potencial frente a sus discrepancias.

Además, asegura que la plataforma no tenía ninguna película lista para el arranque del certamen; su más reciente producción The Irishman, de Martin Scorsese, sigue con el rodaje.

La publicación relata que las conversaciones se celebran en un clima amistoso, y que Thierry Frémaux, director artístico de Cannes, y Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, cenaron juntos en Los Ángeles la semana pasada.

A lo largo de los últimos meses, Frémaux dejó claro en reuniones con ejecutivos de Netflix su interés por la película de Scorsese.

Muchos apuntaron a que la obra podía sellar la paz entre ambos pero Variety sostiene que aún no está terminada y que su estreno más probable será, una vez más, en La Mostra de Venecia

El Festival se celebra del 14 al 25 de mayo.