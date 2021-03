Se queda Kim Kardashian con la mansión familiar

Archivo / Kim Kardashian y Kanye West

Ciudad de México— La empresaria Kim Kardashian mantendrá la propiedad de la mansión de casi mil 400 metros cuadrados que compartía con su expareja, el cantante Kanye West, de quien se está divorciando.

De acuerdo con TMZ, Kardashian y West adquirieron el domicilio, ubicado en Hidden Hills, California, en 2014 por 20 millones de dólares, y le invirtieron otros 20 millones en una renovación masiva.

La decisión de que la estrella del programa Keeping Up With the Kardashians sea la dueña del inmueble permitirá que los cuatro hijos que comparte con el famoso, North, Saint, Chicago y Psalm, permanezcan en el único hogar que han conocido hasta ahora.

Kardashian ha dicho previamente que adora su hogar, y se sabe que tiene a la mayoría de los miembros de su familia cerca, en la misma cuadra en la que se encuentra la casa.

Por su parte West vivirá ahora, al parecer, en un rancho que compró en el 2019 en Wyoming, el cual tiene poco más de 3 mil 600 hectáreas de longitud.

En el proceso legal Kardashian está solicitando la custodia legal y física conjunta de los niños; ella le pidió el divorcio al intérprete de "Stronger" en febrero tras siete años de matrimonio.