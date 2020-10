Se prepara La Rodadora para la nueva normalidad

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Pese a que el Espacio Interactivo La Rodadora ha mantenido sus puertas cerradas durante seis meses debido a la pandemia del Covid-19, el recinto no sufrirá un cierre permanente como le ha ocurrido a otros museos en el país.

Así lo asegura Karen Álamo, la directora del museo, a El Diario de Juárez.

“Por lo pronto nosotros nos estamos preparando. No estamos listos con la parte museográfica, yo espero que en un mes pudiéramos estar listos, pero no es nada oficial (...) No sabemos porque dependemos de factores externos de los que no tenemos control. Lo que nosotros tenemos en control es que en un mes podemos estar listos con una nueva propuesta para que las familias pasen una buena experiencia”, afirma.

Karen explica que la nueva propuesta consiste en una experiencia segura y cómoda, con un recorrido distinto al que se conocía, exhibiciones inéditas y herramientas digitales que permitirán que los visitantes interactúen con las atracciones del museo sin siquiera tocarlas.

“Queremos asegurarnos de que cuando el museo abra, sea una experiencia única para los visitantes (...) Sobre todo segura y cómoda”, dice y agrega que, además de las modificaciones museográficas, La Rodadora ahora cuenta con una Comisión de Museo Seguro que se encarga del cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria dentro del recinto.

Fortalecen esfuerzos

Esta mañana, la directora del museo recibió, junto a todo el equipo de La Rodadora, una donación de 600 unidades de gel antibacterial de la empresa Heineken México.

Durante la entrega del apoyo Pamela Pérez, jefa de relaciones institucionales de Heineken, dijo que la compañía se sentía feliz por contribuir a la próxima reapertura del Espacio Interactivo a través del proyecto denominado ‘Por México, Por Todos’.

“Este tipo de apoyos nos permiten fortalecer los esfuerzos de La Rodadora para pronto poder abrir las puertas”, expresó Karen Álamo.