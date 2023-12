Se posiciona 'I'm Just Ken' en el top 5 de rock alternativo en Billboard

Guadalajara, México.- Este miércoles trascendió el anuncio del lanzamiento Ken: The EP, que recopila cuatro versiones de la canción "I'm Just Ken" (perteneciente a la cinta Barbie de 2023), interpretadas por Ryan Gosling; éste "mini álbum" ya se encuentra disponible en diferentes formatos, además revelaron un videoclip musical con motivo a estas fechas navideñas, informó la revista The Hollywood Reporter.

El video musical navideño, liberado hace unas horas, muestra a Ryan Gosling y al compositor Mark Ronson en una sala de grabación mientras el actor interpreta la icónica melodía del filme; todo en una atmósfera rodeada de músicos y adornos festivos.

También se compartió que el EP fue lanzado en los formatos: vinil oficial, vinilo con imagen de Ken, vinilo con estilo de diseñador, vinil transparente, vinil rosa, vinil diamantado. Este proyecto ya está disponible para escuchar en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, entre otras.

El compacto tendrá las versiones de "I'm Just Ken": original cinematográfica, "In My Feelings Acoustic", "Merry Kristmas Barbie" y "Purple Disco Machine Remix"; todas en colaboración con los compositores de la banda sonora de Barbie.

Mark Ronson, Andrew Wyatt y Ryan Gosling, trajeron a la vida esta pieza que se ha convertido en uno de los mayores hits de este año. Hasta el momento, el clip oficial del tema contabiliza más de 12 millones de visualizaciones en YouTube.

La canción "I'm Just Ken" está posicionada en el top 5 de mejores canciones de rock alternativo de la revista musical Billboard y hace unos días se dio a conocer que se encuentra nominada en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.