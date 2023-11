Se pone Adal Ramones navideño en teatro

Ciudad de México.- Lleno del espíritu navideño regresa Adal Ramones al teatro.

Al cabo de cuatro años de aquella primera vez que estelarizó el musical Un Cuento de Navidad, basada en la novela de Charles Dickens, y presentó en el Auditorio Luis Elizondo con ex alumnos del Tec de Monterrey, el actor y conductor está listo para revivir la magia y ponerse en los zapatos del avaro y amargado señor Ebenezer Scrooge.

El estreno del musical será el 2 de diciembre en Puebla, luego, el 5 de diciembre se presenta en el Teatro Galerías de Guadalajara, el 8 estrenan en el Teatro San Rafael de la CDMX, donde estará hasta el 11; el 15 y 16 actuarán ante el público regio en el Auditorio Pabellón M y después regresa a la Capital del País por una corta temporada.

"Cuando nos presentamos en el Auditorio Luis Elizondo, Diego Cantú, de La Gran Audiencia y un servidor dijimos 'compremos los derechos de la obra' ¡y tómala! en el 2020 llegó la pandemia, en el 2022 pudimos montar la obra, pero yo estaba de gira con Adrián Uribe de Chavorrucos, por eso este año no quisimos dejar pasar la oportunidad y cumplir el sueño de volver al teatro con Un Cuento de Navidad", comentó Ramones.

La historia se ubica en Londres, en 1800, y se centra en el avaro, tacaño y solitario señor Scrooge, quien no celebra la Navidad y sólo piensa en el dinero.

En víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto años atrás. Este hombre le cuenta que por haber sido avaro en vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad.

"Es una obra temporal y no podemos llevarla a tantas ciudades porque se nos acabaría el mes de diciembre. Un Cuento de Navidad es una obra para esta época. Van los músicos en vivo, tenemos más bailarines y cantantes que en el 2019. En general es una producción más grande y esperamos cada año poder hacerla", agregó.

La dirección está a cargo de Alejandra Ballina y las coreografías son de Óscar Carapia.

A pesar de que la obra se ubica en el año 1800, el mensaje sigue haciendo eco en la actualidad.

"Charles Dickens le dio al clavo con la historia, es tan actual, ¿cómo que no te entregas a los demás? ¿que no tienes empatía? y no ayudas al que menos tiene. Emocionalmente y psicológicamente narra la historia de alguien como cualquiera de nosotros que no quiere escarbar en su pasado. Es casi como un análisis psicológico en el que tienes que ir al pasado para ver por qué estás actuando así en el presente".