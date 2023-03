Se niega Ben Affleck a dirigir filmes de DC para James Gunn

Ciudad de México.- Ben Affleck se ha sincerado sobre si volvería a DC bajo el mando creativo de Jamen Gunn y Peter Safran, ahora como director, luego de la "mala experiencia" que tuvo con La liga de la Justicia.

El anterior intérprete de Batman, habló con The Hollywood Reporter sobre su paso por DC como actor y director y calificó su experiencia en el cine de superhéroes como "la peor experiencia que ha visto en un negocio que" pues reveló que el proyecto fílmico del equipo de héroes de DC estuvo lleno de malas decisiones.

"Di lo que quieras, mi película (La Liga De la Justicia) es la mejor calificada de mi carrera", dijo.

"Pero iba a dirigir Batman y Liga de la Justicia y me hicieron decir, 'Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy adecuado'", compartió.

Al ser cuestionado sobre si volvería para dirigir algo en DC bajo el mando de James Gunn el actor respondió con una rotunda negativa.

"No dirigiría algo para Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso", confesó.

Cuando Jamen Gunn y Peter Safran asumieron el cargo de DC, hablaron de querer a Affleck al frente de uno de los próximos trabajos que tienen en puerta y revelaron que se habían reunido con él y que solo era necesario encontrar el proyecto adecuado.

Evidentemente eso no está en los planes de Ben quien al parecer está planeando encontrar el tipo de cine que realmente impacte su vida y le haga aferrarse a él.

"Comencé a beber demasiado, estaba de regreso en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana. Y pensé 'esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy miserable'. Quiero ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarse, en lugar de simplemente usar un traje de goma", agregó.