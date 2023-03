Se mantiene viva y llena de energía

La superestrella mundial Demi Lovato lanzó ‘Still Alive’, su nueva canción original para la próxima película de terror ‘Scream VI’ de Paramount Pictures y Spyglass Media Group.

La pista de alta energía llega junto con el video musical acertadamente estético.

El visual ve el mundo de la película invadir la realidad cuando Demi y sus amigos asisten a una proyección privada de ‘Scream VI’, sólo para encontrarse siendo perseguidos por el propio Ghostface.

Demi asume el papel icónico de ‘Final Girl’ mientras se enfrenta a su agresor en el acto final del video. El video fue dirigido por Jensen Noen y cuenta con cameos de Mike Shinoda y Spencer Charnas (Ice Nine Kills).

La canción fue escrita por Lovato, Shinoda y Laura Veltz. El video hizo su estreno mundial en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en toda la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

“No podría pensar en un hogar más perfecto para 'Still Alive' que dentro del universo de Scream. Soy una gran fan de las películas, así que es un honor contribuir a una franquicia de terror tan icónica”, afirma Demi.

‘Still Alive’ suena al comienzo de los créditos finales de la película y marca la primera muestra de nueva música de Demi desde el lanzamiento de ‘Holy Fvck’ el año pasado.

El álbum aclamado por la crítica, que incluyó los sencillos ‘29’, ‘Substance’ y ‘Skin Of My Teeth’, vio a Demi regresar a sus raíces de rock y pop-punk e incluyó features de Yungblud, Royal & The Serpent y Dead Sara.