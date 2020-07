Se mantiene positivo

Cada vez más artistas se unen a la lista de pacientes diagnosticados con Covid-19. Así como hay famosos que se suman a la recomendación #QuédateEnCasa, también existen quienes decidieron compartir con sus seguidores su estado de salud. Tal es el caso de Juan Antonio “Tony” Meléndez, vocalista de Conjunto Primavera, quien mediante un video ayer informó a través de las redes sociales que contrajo una cierta bacteria relacionada con el Covid-19.

“Me siento muy bien, en realidad no tengo síntomas de Covid-19, me dio una infección en el estómago, fui con el doctor y me realicé un estudio general; por medio de la sangre resultó que la salmonela me salió positiva y me detectan que portó una cierta bacteria relacionada con el coronavirus y me hice la prueba del PCR, la que va en la nariz y la garganta. Esos estudios me los entregan el día de hoy para confirmar o descartar, no he tenido fiebre, mi respiración está bien, en mi garganta todo está bien, que es un lugar donde inmediatamente lo pudiera yo sentir en el tono de mi voz, todo normal, pero al ver el diagnóstico quise mejor guardarme para evitar andar propagando el virus”, relató en entrevista para El Diario.

El intérprete de “Necesito decirte” se encuentra aislado en su casa de Chihuahua y ahí permanecerá durante 15 días y hasta que dé negativo a las pruebas, motivo por el cual tuvo que cancelar varias presentaciones del Conjunto Primavera que ya estaban agendadas en el área de Fort Worth, Texas, las cuales se pospusieron hasta nuevo aviso.

“Estamos en espera de los resultados de la prueba de mis compañeros, así como de todo mi equipo de trabajo que siempre está conmigo. Los llevé a que se hicieran el examen junto conmigo para que todos pudieran estar tranquilos”, explicó.

“Invito a la gente a que se cuide y tengamos cuidado con esta situación, yo tengo a mi mamá que padece diabetes, entonces eso me preocupa mucho, el poder contagiarle una enfermedad de este tipo para ella sería muy peligroso, entonces debido a eso es que hablé con mis compañeros del grupo y les expuse el poder cancelar la gira en la que estábamos, para guardarme los 15 días que los médicos sugieren mantenerse aislado”, dijo.

A pesar de las adversidades, como buen norteño Tony Meléndez siempre ha salido adelante y sin duda esto no será la excepción. El 8 de junio de 2017 Tony Meléndez sufrió un fuerte accidente automovilístico, donde el auto donde iba quedo totalmente destrozado, pero por suerte el cantante no sufrió lesiones graves y se mejoró rápidamente.

“Un saludo a toda mi gente de Chihuahua, muchas personas a través de las redes sociales, de mensajes a mi número personal, han estado comunicando para saber cuál es mi condición yo les agradezco de sobre manera que estén pendientes”, concluyó.