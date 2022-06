Se mantiene 'Jurassic World' en la cima de la taquilla

“Jurassic World: Dominion” siguió al tope de la taquilla en Norteamérica este fin de semana al recaudar 58.7 millones de dólares, según estimados de la industria.

Entretanto la película animada “Lightyear” de Pixar se estrenó con un recaudo de 51 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Si se incluye el recaudo internacional, que ascendió a 34.6 millones de dólares, “Lightyear” se anota un recaudo total de 85,6 millones. Pero las expectativas eran mucho más altas para esta película vinculada a la trama de “Toy Story”.

“Jurassic World: Dominion” lleva un recaudo total de más de 622.2 millones de dólares, de los cuales 259.2 millones provienen de Estados Unidos y Canadá. Es apenas la séptima película estrenada durante la pandemia que recauda más de 600 millones.

En su cuarto fin de semana, “Top Gun: Maverick” disminuyó levemente recaudando otros 44 millones de dólares. Su taquilla doméstica total ahora asciende a 466.2 millones de dólares y la internacional asciende a más de 885 millones.

Las diez películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Jurassic World: Dominion” - $58.7 millones

2. “Lightyear” - $51 millones.

3. “Top Gun: Maverick” - $44 millones.

4. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - $4.2 millones.

5. “The Bob’s Burgers Movie” - $1.1 millones.

6. “The Bad Guys” - $890 mil.

7. “Everything Everywhere All at Once” - $959 mil 631.

8. “Downton Abbey: A New Era” - $830 mil.

9. “Sonic the Hedgehog 2” - $228 mil.

10. “Brian and Charles” - $198 mil.