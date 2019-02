Se mantiene ‘Glass’ en la cima

Los Angeles– ‘Glass’, cinta dirigida por M. Night Shyamalan, fue la más taquillera en las salas de cine estadounidenses por tercer fin de semana consecutivo, seguida de cerca por ‘The Upside’.

Durante este fin de semana, la cinta protagonizada por James McAvoy se llevó 9.5 millones de dólares en taquilla, con lo que suma un total de 88.7 millones; ‘The Upside’, segundo lugar, sumó 8.9 millones.

‘Miss Bala’ debutó en tercer lugar con 6.7 millones, mientras que ‘Aquaman’ quedó de cuarta con 4.8 millones y ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’ quedó en la quinta posición con una recaudación de 4.4 millones de dólares.





Las 10 más vistas:

1.Glass 9.5

2.The Upside 8.9

3. Miss Bala 6.7

4. Aquaman 4.8

5. Spider-Man: Into the Spider-Verse 4.4

6. Green Book 4.3

7. The Kid Who Would Be King 4.2

8. A Dog’s Way Home 3.5

9. Escape Room 2.9

10. They Shall Not Grow Old 2.4



*Cifras en millones de dólares