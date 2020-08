Se luce LP en concierto virtual

Ciudad de México.- LP lo admitió, los shows virtuales no son sus favoritos, pero no tenía problemas en protagonizar uno.

Y así lo demostró ayer, al aparecer sonriente y energética al concierto que ofreció a través de la plataforma Veeps, desde The Beehive Studios.

Con esta nueva modalidad de espectáculos online, debido a la pandemia, la neoyorquina brindó alta calidad en el sonido y actuó como si se tratara de una más de sus presentaciones en vivo.

Acompañada de su banda, la cantautora arrancó su show, del que bautizó su Virtual World Tour, cerca de las 15:00 horas, tiempo de México, y al compás de "When We're High".

LP planeaba una gira mundial que, como la de muchos de sus colegas, tuvo que ser retrasada por la pandemia hasta el próximo año.

Aunque por su actitud, la producción de luces y cámaras, y el repertorio que brindó en su presentación de ayer, la estadounidense parecía estar en un concierto como se conocían antes del coronavirus.

"Other People", "Dreamer", "Tightrope" e "Into The Wild" interpretó con un manejo de cámaras que parecía tener en vivo a un público y no las paredes de los estudios, en Los Ángeles, desde donde lo transmitió.

"¡Hola a todos! Es bueno estar aquí, espero que lo estén disfrutando, estamos muy honrados de tenerlos aquí, simplemente estoy sintiendo muchas cosas, así que muchas gracias", expresó la intérprete, en su primera pausa.

Desde minutos previos al show, ya la esperaban fanáticos de diferentes países, como Hungría, Suiza, México, Argentina, España, Francia y Brasil, entre otros.

A través de sus comentarios, los seguidores de LP elogiaron su talento y el de sus músicos.

"Fantástico, ¡que voz!", "Estamos gritándote tan fuerte desde casa, ¡gracias!" y "Estoy en el paraíso con este show", fueron algunos de los que se leyeron.

Otros simularon, escribiendo las letras de sus temas en el chat en vivo, que coreaban con ella.

Durante poco más de una hora, se escucharon solos de guitarra, batería y piano por parte de su banda. Se añadieron un violín y u chelo. Por su parte, LP dejó en evidencia su rango vocal y su habilidad para los instrumentos como la guitarra, el ukulele, la armónica y el pandero.

Otros temas como "Girls Go Wild", "Shaken" y su más sencillo "The One You Love" también conformaron su espectáculo virtual, que finalmente concluyó con "Lost On You", el tema que la dio a conocer a nivel internacional.