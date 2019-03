Después de una década de vivir en la Ciudad de México, a más de mil kilómetros de distancia de su natal Ciudad Juárez, la actriz Diana Carranza regresa a sus raíces por medio de la pantalla grande gracias a su último trabajo actoral en el cine ‘Lady Rancho’, que actualmente se exhibe en salas de de todo México.

“He tenido la oportunidad de trabajar en otras películas pero esta es la primera que llega al cine porque, hablando de porcentajes, como el 80 por ciento de las películas que se hacen en México no llega a las salas. Entonces, estar dentro del 20 por ciento que sí llega y dentro de un de las cinco más taquilleras, es increíble”, expresa Diana –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Con apenas una semana en cartelera, la cinta mexicana del director Rafael Montero, en la que Carranza tiene un papel como oficial de Policía, ocupa el cuarto puesto en la lista de las películas más taquilleras de México de esta semana, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Sin embargo, el valor curricular de este filme en la carrera de la intérprete no es lo más importante para ella, sino la experiencia de haber trabajado con Rafael Montero, ya que con él tomó su primer taller de actuación en esta frontera, en el Centro Cultural Paso del Norte, hace más de 10 años.

“Para mí es muy importante y significativa esta participación en ‘Lady Rancho’ porque es un trabajo con el director que me inspiró, que sembró en mí esa semilla para seguir aprendiendo y creciendo en esta bella profesión de la actuación (…) En verdad fue grata noticia recibir la invitación al casting de la película”, asegura.

‘Lady Rancho’ retrata la vida de Camila (Danae Reynaud), una adolescente superficial que pertenece a una de las familias más privilegiadas de México. Cuando una indiscreción de Camila la convierte en la estrella de un video viral, donde es arrestada por la oficial que interpreta Diana, sus papás deciden que es hora de ponerle límites y elaboran un plan para mandarla a trabajar al rancho de la familia.

“La película tiene un mensaje de valorar la vida y la familia; de valorar lo que es verdaderamente importante (…) La filmación inició en 2017 y culminó el año pasado en la Ciudad de México”, explica.

Luego de nueve trabajos cinematográficos, 18 teatrales y más de 20 televisivos, sin mencionar los cortometrajes y comerciales que ha realizado, Carranza comparte que este es un momento muy importante en su vida y en su carrera, pues desde pequeña soñó con ser actriz.

Por ello es que en 2009 decidió dejar atrás su vida en Ciudad Juárez para ir en pos de lo que siempre quiso, comenzando de nuevo tras haber completado su licenciatura en Contabilidad en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Ha valido la pena. Ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar, esto es mi vocación y mi gran pasión; es mi inspiración día con día. Me sigo preparando, tomando talleres de actualización profesional y clases de canto. Aunque ya llevo tantos años acá, el objetivo siempre es ser mejor en la profesión y seguirme preparando”, afirma.



Multifacética

Antes de partir, Diana trabajaba en el centro de diseño de Delphi y en un noticiero local dando el reporte del clima; y estudiaba la maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Además, por un año estudió teatro en el Centro Cultural Paso del Norte con Carlos Padilla y Pepe Cervantes.

Participó en el certamen Nuestra Belleza Chihuahua y quedó en segundo lugar, también modelaba para distintas agencias de modelos locales

Después de participar en la obra ‘La Flor de la Vida’, de la compañía de teatro Fasé Produccciones, fue cuando se animó a tomar la decisión más arriesgada de su vida.

En la capital del país Diana se integró a la academia de artes escénicas Casa Azul, de Argos, en donde se preparó por tres años.

Durante los primeros años se dedicó a hacer sólo teatro independiente, pero no pasó mucho tiempo cuando los productores de Tv Azteca la vieron en el escenario y la invitaron a participar en algunos capítulos de ‘Lo que Callamos las Mujeres’ y en ‘A Cada quien Su Santo’, lo que provocó que le llegarán también propuestas de hacer comerciales para marcas como Cinépolis, Banco Azteca, Elektra, Vanart, Oceánica y Unefón.

“Me siento feliz de seguir logrando sueños. Yo desde niña soñaba con ser actriz y estar viviendo mis sueños es una satisfacción indescriptible y muy grande”, manifiesta.

Hasta el momento, Carranza tiene programados para este año dos trabajos cinematográficos: uno en Tabasco, en junio; y otro, que es de coproducción mexicana y argentina, a finales de 2019.

“Luchen, luchen por sus sueños de la mano de seguirse preparando. Los sueños son el alimento del alma y lo que nos permite crecer en consciencia, en plenitud, en amor”, concluye.





¡Conózcala!



Ocupación: Actriz de teatro, cine y televisión

Nombre completo: Diana Alejandra Carranza

Estatura: 1.68 metros

Nació en: Ciudad Juárez, Chihuahua

Residencia: Ciudad de México

Idiomas: Español, Inglés y Francés

Estudió en… la primaria Colegio Independencia, la Secundaria 3042 de la 16, en la preparatoria El Chamizal y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), de donde egresó como licenciada en Contabilidad

- Tiene una carrera en Artes Escénicas por Argos, Casa Azul

- Ha participado en las películas: ‘Colosio’ (2012), ‘’Antes que Amanezca’ (2014), ‘Sicario’ (2015), ‘Allá en el Rancho’ (2018).

- La has visto en programas como: ‘Las Aparicio’ (2010), ‘Lo que callamos las mujeres’ (De 2011 a 2015), ‘El Señor de los cielos’ (2015), ‘Contracara’ (2018)