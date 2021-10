Se lanzan políticos de derecha contra Alec Baldwin

Nueva York— Aún están emergiendo detalles sobre cómo Alec Baldwin disparó y mató por accidente a una directora de fotografía en un set de rodaje en Nuevo México, pero algunos políticos ya empezaron a culpar y señalar a uno de los liberales más notorios de Hollywood.

Los expertos de derecha llevan mucho tiempo irritados por las críticas de Baldwin al expresidente Donald Trump y su parodia del mandatario en Saturday Night Live, y ahora, luego del incidente mortal, el hashtag #AlecForPrison (Alec a prisión) se disparó en Twitter.

A pocas horas del tiroteo, el candidato al Senado republicano de Ohio, J.D. Vance, pidió a Twitter que dejara que Trump volviera a la red social que lo vetó después de la insurrección en el Capitolio. "Necesitamos tweets sobre Alec Baldwin'', escribió Vance.

Para el lunes, el hijo mayor de Trump vendía camisetas a 28 dólares en su sitio web con el lema: "Las armas no matan a la gente, Alec Baldwin mata a la gente''. La publicación fue eliminada más tarde.

La violencia armada ha dividido a Estados Unidos durante mucho tiempo, pero el hecho de que algunos observadores parecieran deleitarse con el papel de Baldwin en el tiroteo añadió una dimensión política a la tragedia. El presentador de CNN, Jake Tapper, calificó el domingo la muerte de Hutchins de "desgarradora para la gente normal''.

"Pero hay algo en nuestra política en este momento que está alejando a la gente de nuestra humanidad compartida'', dijo Tapper.

Documentos judiciales proporcionaron algunos detalles sobre la muerte de Halyna Hutchins en el set de Rust' cerca de Santa Fe, Nuevo México. Las autoridades han dicho que el asistente de dirección, Dave Halls, le entregó el arma a Baldwin y anunció "pistola fría'', lo que indica que el arma era segura de usar.

En una declaración jurada publicada el domingo por la noche, el director de la película, Joel Souza, dijo que Baldwin estaba ensayando una escena en la que sacó un revólver de su funda y lo apuntó hacia la cámara, detrás de la cual estaban Hutchins y Souza. El director, que resultó herido por el disparo, dijo que la escena no requería el uso de balas reales.

Aún no está claro dónde falló el protocolo de manejo de armas. Souza dijo que las armas de la película generalmente eran revisadas por la armero Hannah Gutierrez-Reed y luego nuevamente por Halls. Al menos dos personas han expresado sus dudas sobre el historial de seguridad de Halls.

Después de la muerte de Hutchins, muchos en la industria del cine han argumentado que las armas reales deberían reemplazarse por completo con efectos generados por computadora.

"No debió haber habido un arma cargada en el set'', escribió la actriz Riley Keough en Instagram. "No necesitamos armas reales, podemos hacer réplicas y tenemos CGI. En mi opinión, ese es el problema aquí. No Alec Baldwin''.

Y, sin embargo, como observó la directora mexicana Gigi Saul Guerrero, Baldwin ha sido el "rostro de esta trágica historia''. El actor de 63 años, un firme defensor de las reformas a la ley de armas, ha sido ampliamente ridiculizado por la extrema derecha en redes sociales.

"Literalmente, ni una sola cosa de lo que ha dicho Alec Baldwin sobre Donald Trump y sus seguidores va a envejecer bien'', tuiteó la comentarista conservadora Candace Owens.

La representante federal Lauren Boebert, una republicana de Colorado, citó un tuit del año pasado de Baldwin apoyando a los manifestantes de Black Lives Matter, en el que el actor dijo que iba a hacer camisetas que dijeran: "Mis manos están arriba. ¡Por favor, no me disparen!''. Boebert escribió: "Alec Baldwin, ¿todavía están disponibles? Pregunto de parte de un productor de cine''.

El actor George Takei dijo que Boebert "no tenía alma''. La actriz Rosanna Arquette escribió: "Este fue un trágico y horrible accidente. Sra. Boebart y usted debería avergonzarse por politizarlo''.

"¡Ustedes, los locos con cuentas verificadas de Twitter, quieren quitarnos nuestro derecho a defendernos con un arma de fuego y no saben nada sobre la seguridad básica de las armas!'', escribió Boebert. "Si se tratara de una celebridad conservadora, estarían pidiendo su cabeza''.