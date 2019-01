Se inspira Santana en Da Vinci

Ciudad de México— Tras su visita al museo de Louvre en París, Francia, y un encuentro con la obra de Leonardo da Vinci, Carlos Santana se inspiró para su nuevo álbum In search of Mona Lisa.

La producción incluye cinco canciones producidas por el propio Santana en conjunto con Narada Michael Walden.

El sencillo homónimo posee toques de hip hop que se fusionan con el estilo de Santana.

Las otras cuatro melodías que conforman el material son: "Do You Remember Me", "Lovers From Another Time", "In Search of Mona Lisa (Edit Version)" y "Do You Remember Me (Edit Version)", se informó a través de un comunicado.

El guitarrista mexicano, quien ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ofrecerá presentaciones en el House of Blues, en el Mandalay Bay de Las Vegas (del 25 al 27, y 31 de enero, así como 1 y 2 de febrero).

El 17 de marzo regresará a México para formar parte de la edición 20 del Vive Latino.